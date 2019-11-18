المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال ينطلق اليوم بمشاركة واسعة وأجندة حافلة

نجحت غرفة تجارة وصناعة دبي في استقطاب كوكبة من الشخصيات المرموقة في فعاليات الدورة الخامسة للمنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي ينطلق اليوم لمدة يومين بدبي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) حيث ضمت القائمة حتى الآن أكثر من 40 متحدثاً على رأسهم جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، وداني فوري رئيس جمهورية سيشل، وإيمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين من دولة الإمارات والقارة الأفريقية.

وسيناقش المشاركون في المنتدى ضمن 26 جلسة نقاشية الفرص الاستثمارية الواعدة في أفريقيا وإمكانية بناء علاقات كفيلة بتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إلى جانب بحث سبل التعاون بين الدول الأفريقية ودبي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى أفريقيا، حيث تُستهل فعاليات المنتدى التي تنعقد في مدينة جميرا بكلمة ترحيبية لسعادة ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي.

وقال حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: «يمثل المنتدى فرصة حقيقية لتوطيد أواصر التعاون المشتركة، ويعزز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال، وبوابة بين أفريقيا ودول العالم لاستشراف آفاق استثمارية جديدة.

وفي إطار توجّهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال عبر توسيع قاعدة الشركات المتوسّطة والصغيرة في الدولة، يأتي سعينا الحثيث في غرفة دبي إلى تعزيز دور الشركات الناشئة ورواد الأعمال في دفع عجلة نمو قطاع الأعمال في أفريقيا ودبي، حيث أطلقت الغرفة برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية والذي يعد مبادرة بالغة الأهمية في تحفيز نمو قطاع الأعمال لدى الطرفين».

شراكات فاعلة

وأضاف بو عميم: «تفخر غرفة دبي بأنها تستقبل تحت مظلة المنتدى كبار قادة الحكومات والمسؤولين والخبراء في قطاعات المال والأعمال من أفريقيا والإمارات. ونتطلع إلى إقامة شراكات فاعلة وقوية بين رواد الأعمال الشباب والشركات والحكومات تعود بالنماء والازدهار على دبي والقارة السمراء».

وتناقش الجلسة الافتتاحية مستقبل الشركات الأفريقية الناشئة، وتسلط الضوء على أهمية التعاون في تعزيز قدرتها على تنمية أعمالها، وتحقيق المزيد من النجاح، فضلاً عن توفير الفرص الملائمة للشركات الناشئة القائمة على الابتكار بهدف استنباط الحلول المناسبة لمشكلات القارة.

وتستمر فعاليات اليوم الأول بحوار مع جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا يستعرض خلاله إمكانات وقدرات الدولة، والتحديات التي تعوق نموها الاقتصادي، وكذلك سيناقش السياسات المستقبلية لتحفيز قطاع الأعمال، والفرص المتاحة أمام رواد الأعمال الشباب للمساهمة الفعالة في الاقتصاد الليبيري.

وتُناقش جلسة «سلسلة دعم ريادة الأعمال»، أهمية الدعم المادي والتوجيهي للشركات الناشئة من قبل أصحاب الخبرات لتحقيق مستهدفات النمو، ودور المستثمرين الاستشاريين في ظهور الشركات الناشئة في أفريقيا ودبي.

ويتحدث خلال الجلسة تويين ساني الرئيس التنفيذي لمجموعة Emerging Africa Capital Group في نيجيريا، والدكتور ديفاين نادلوكولا مؤسس ومدير شركة Securico في زيمبابوي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.

ويتابع المنتدى فعالياته بكلمة الحكومة الإماراتية التي سوف تلقيها معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، تنقل خلالها تطلعات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون الدولي، وتطوير العلاقات مع القارة الأفريقية في مختلف المجالات مع بدء العد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي.

وفي جلسة رئيسية، يستعرض حمد بو عميم برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية، المبادرة النوعية التي أطلقتها غرفة دبي هذا العام لتعزيز التعاون المشترك في مجال المشاريع الناشئة بين دبي والقارة الأفريقية، حيث يتحدث سعادته عن دوافع تطوير هذا البرنامج، ودوره في مساعدة الشركات الناشئة في أفريقيا ودبي في استكشاف فرص الأعمال بين المنطقتين من خلال ارتباطهم بمرشد مختص في المنطقة المعنية واختبار آليات التوسع في الأسواق الخارجية لأفريقيا.

دروس الاستثمار

وتدور عقب ذلك جلسة نقاشية يشارك فيها رواد الأعمال ومرشدو برنامج تدريب المشاريع الناشئة الإماراتية الأفريقية لمشاركة حصيلة تجربتهم مع البرنامج كلٌّ من منظوره، والدروس التي تعلمها الطرفان حول الاستثمار وريادة الأعمال في المنطقتين.

ويجتمع عقب ذلك دايفيد فرانسيس وزير دولة في جمهورية سيراليون، وأينوسنت موهيزي المدير التنفيذي لهيئة رواندا لمجتمع المعلومات، ومارك أوكوي مفوض التخطيط الاقتصادي من مقاطعة أنامبرا في نيجيريا، لطرح الرؤى المختلفة حول نماذج العمل الحكومي في ظل التغيرات التي بدأت تطرأ على أسلوب عمل الحكومات، ودخول أعداد متزايدة من الشباب في قطاع الخدمات الحكومية، وتكريس التقنيات الرقمية للارتقاء بعمل القطاع.

وتتطرق الجلسة التي تليها إلى إعادة بناء سلسلة التوريد الغذائية في أفريقيا في ظل التحديات التي تواجه القارة، ومتطلبات تحولها من مستورد للغذاء بالكامل إلى منتج عالمي من خلال تعزيز الإنتاجية والاستثمار في مجال النقل والتخزين والتصنيع، ذلك وسط التوقعات بتضاعف عدد سكان أفريقيا بحلول عام 2050، وستكشف الجلسة الوسائل الجديدة والعوامل التي ستساهم في إحداث نقلة نوعية في مجال الزراعة.

عقب ذلك، ستبحث جلسة نقاشية بعنوان «إعادة النظر في قطاع الأعمال في أثيوبيا» حلولاً تجعل من الدولة وجهة جذابة للاستثمار، حيث سيتم مناقشة آليات ورؤى جديدة لاستثمار طاقات الشباب الأثيوبي في ظل ظهور قطاعات أعمال جديدة في الدولة.

وتناقش الجلسة التالية إعادة النظر في قطاع الأعمال في أفريقيا في ظل إصرار الحكومة على مواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما تبحث في إمكانيات الاستثمار المتاحة في الدولة.