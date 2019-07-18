أرباح نصفية قياسية لـ 4 بنوك وطنية كبرى

%49 نمو أرباح «الإمارات دبي الوطني» إلى 7.5 مليارات

حقق بنك الإمارات دبي الوطني، نمواً قياسياً في أرباح النصف الأول بلغت 49% إلى 7.5 مليارات درهم، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتشمل أرباحاً نتيجة التخلص جزئياً من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم. وبلغ إجمالي الدخل 9.5 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 13% نتيجة نمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم، وبلغ إجمالي الأصول 537.8 مليار درهم بنمو 7%، وارتفعت قروض العملاء 3% إلى 337.7 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع العملاء 5% إلى 366.7 مليار درهم. وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8%.

%4 ارتفاع مكاسب «أبوظبي الأول» إلى 6.3 مليارات

سجل بنك أبوظبي الأول أرباح 6.3 مليارات درهم خلال النصف الأول، بارتفاع 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة نمو الإيرادات ومواصلة ضبط التكاليف وإدارة المخاطر بالشكل الأمثل، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم، وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 3% لتفوق قيمتها 10 مليارات درهم. وبلغت القروض والسلفيات 366 مليار درهم، بارتفاع 6%، ووصلت ودائع العملاء إلى 462 مليار درهم بارتفاع 7%، وحققت المجموعة مستوى سيولة جيد؛ حيث بلغ معدل تغطية السيولة 137%.

%13 زيادة أرباح «دبي الإسلامي» إلى 2.7 مليار

حقق بنك دبي الإسلامي صافي أرباح نصفية بلغت 2.7 مليار درهم بنمو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل إجمالي الدخل نمواً بنسبة 25% إلى7 مليارات درهم، وارتفعت الإيرادات التشغيلية 16% إلى4.7 مليارات، وتحسّن معدل التكلفة إلى الدخل إلى 27.8%. وارتفعت التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 182.5 مليار، وبلغت الموجودات 228.2 مليار بزيادة 2% ، وارتفعت ودائع المتعاملين إلى156.9 مليار، وارتفعت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 6% إلى 57.2 مليار درهم.

%25 نمو أرباح «دبي التجاري» إلى 701 مليون

حقق بنك دبي التجاري أرباحاً نصفية قوية مقدارها 701 مليون درهم، بنمو 25% كنتيجة للتحسن في كافة قطاعات الأعمال، وارتفعت الإيرادات التشغيلية 13.7% إلى 1.5 مليار درهم، وجاء كنتيجة لارتفاع إيرادات الفوائد بنسبة 6.6% وارتفاع الإيرادات التشغيلية 30.9%. وارتفعت القروض والتسليفات بنسبة 14.6% إلى 58.3 مليار درهم، وبلغت الموجودات 78.4 مليار درهم بنمو 13.8%، وارتفعت ودائع العملاء 14.8% إلى 55.3 مليار درهم، وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 40.6% من إجمالي ودائع العملاء.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: