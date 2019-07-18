2.75 مليار صافي أرباح «دبي الإسلامي» النصفية بنمو 13 %

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي للنصف الأول 2019 ارتفاع صافي أرباح المجموعة إلى 2.75 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13٪ مقارنة بـ2.44 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل إلى 6.982 نحو 7 مليارات درهم (6.98)، بزيادة نسبتها 25٪ مقارنة بـ5.57 مليارات في النصف الأول 2018. ونما صافي الإيرادات التشغيلية إلى 4.69 مليارات بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بـ 4.03 مليارات درهم. واستقرت المصاريف التشغيلية عند 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.18 مليار في النصف الأول 2018.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 23٪ ليصل إلى 3.49 مليارات درهم. وواصل معدل التكلفة إلى الدخل التحسن ليصل إلى 27.8٪ مقارنة بـِ 28.3٪ في نهاية 2018. ووصل هامش صافي الربح إلى 3.13٪، ضمن نطاق التوجّه لهذا العام.

تعزيز الأعمال الأساسية

وارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 182.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 3.7% مقارنة بـ175.9 مليار درهم نهاية 2018. وبلغ إجمالي الموجودات 228.2 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بـ223.7 مليار درهم في نهاية 2018. واستقرّ معدل التمويلات غير العاملة عند نسبة 3.5%، مع معدل التغطية النقدية عند نسبة 108%. ووصلت التغطية الإجمالية، بما فيها الضمانات بقيمتها المخصومة، إلى 140%.

وارتفعت ودائع المتعاملين إلى 156.9 مليار درهم مقارنة بـ155.7 ملياراً بنهاية 2018. وزادت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 6% منذ بداية العام إلى 57.2 مليار درهم بنهاية النصف الأول. وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96%.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 17.5%، مقارنة بالحد الأدنى المطلوب عند 13.50%. ووصل معدل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك CET1 إلى 12.9% مقارنة بالحد الأدنى المطلوب وهو 10.00%، مما يفتح مجالاً كبيراً للنمو في ظلّ معايير بازل 3 الجديدة. وارتفع كلّ من العائد على الموجودات إلى 2.46%، والعائد على حقوق الملكية إلى 18.5%، تماشياً لكليهما مع التوجيهات.

عائدات قوية

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي» إن الإمارات مع تطويرها المتواصل لنموذج حوكمة فعّال وقوي، ونهجها التقدمي في تطوير بنيتها التحتية، أصبحت الآن تندرج ضمن الأسواق العالمية الرائدة في مجال الأعمال والتنافسية الاقتصادية. وسيؤدي إتاحة التملك للأجانب في قطاعات اقتصادية رئيسية، إلى زيادة الاستثمار وفرص العمل في الاقتصاد المحلي، مع محافظة الدولة على مكانتها كوجهة جاذبة لممارسة الأعمال التجارية.

وأضاف أنه مع نمو لافت في الربحية، يستمر البنك في الحفاظ على وضع قوي يمكّنه من اقتناص الفرص في السوق، مع توفير نمو وعائدات قوية لجميع أصحاب المصلحة.

زيادة الحصة بالسوق

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب لـ «بنك دبي الإسلامي»: نواصل تحقيق النمو في ميزانيتنا العمومية، الأمر الذي ينعكس في الزيادة المستمرة لحصة بنك دبي الإسلامي في السوق طوال السنوات القليلة الماضية. كما نواصل تحقيق التقدم على صعيد طموحاتنا الرقمية، مع إطلاق منتجات وخدمات محسّنة بشكل كبير للمتعاملين العصريين تفضي إلى منحهم تجربة مصرفية أكثر تخصيصاً وأماناً، يمكن الحصول عليها في أي وقت ومن أي مكان.

قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: استطعنا بناء مؤسسة ديناميكية ومرنة وقادرة على التكيف، يمكنها مواصلة الأعمال التجارية وتحقيق النمو في أي بيئة اقتصادية. ومع استمرارنا بتحقيق نمو قوي في ميزانيتنا العمومية، فإن الربحية ستكون وستظل دائماً مجال التركيز الرئيسي لبنك دبي الإسلامي، كما يتضح في معدل العائد على الموجودات والذي بلغ 2.46٪، ومعدل العائد على حقوق الملكية عند 18.5٪، والذي يعد من أقوى المعدلات في السوق.

وأضاف: شكّل تعزيز ثقافة النمو في المؤسسة عاملاً رئيسياً في المساهمة الناجحة لجميع قطاعات أعمال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للأفراد، والتي تم تعزيزها الآن بشكل قوي من خلال التحسينات الرقمية التي رفعت قدراتنا في تقديم الخدمات بشكل كبير عبر قاعدة متعاملينا المتنوعة بأكملها.

إصدارات وصفقات

ومع أكثر من 6 مليارات دولار في إصدارات صكوك، وصفقات مشتركة بقيمة تقارب 11 مليار دولار منذ بداية العام، يستمر امتياز البنك في الهيمنة على قطاع المؤسسات الكبيرة والشركات السيادية في مجال سوق رأس المال الإسلامي الدولي. وأدى انضباط البنك في إدارة التكاليف، وتركيزه على بناء وتعزيز الكفاءة إلى تحقيق نتائج قوية للغاية، حيث ارتفع صافي الأرباح بنسبة 13٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 2.7 مليار درهم. وتراجع معدل التكلفة إلى الدخل إلى مستوى تاريخي بلغ 27.8٪. وجاء تحسن جودة الموجودات خلال السنوات الماضية كنتيجة مباشرة للنهج الحكيم والمحافظ الذي اتبعه البنك في مجال الاكتتاب، والذي قام على بناء قدرة ائتمان عالية الجودة بدلاً من التوسع في الميزانية العمومية كأساس لاستراتيجية النمو.

صافي الإيرادات والأرباح

وبلغ صافي الإيرادات للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو قيمة 4.69 مليارات، بزيادة قدرها 16%. وساهمت جهود البنك المستمرة للتنويع والدخول في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المحلي في دعم النمو المستمر للإيرادات الأساسية خلال السنوات القليلة الماضية. وارتفع صافي الأرباح بقوة بنسبة 13%. وقد ساهم النمو القوي لدخل البنك من أعماله الأساسية، إلى جانب ضبط إدارة التكاليف بشكل جيد، في تعزيز النمو القوي لصافي الأرباح للنصف الأول من العام.

تمويل وصكوك

ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 182.5 مليار درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019، مقارنة بـ 175.9 ملياراً بنهاية 2018، بزيادة تجاوزت نسبتها 3.7%. ويرجع ذلك في المقام الأول لاستمرار النمو السليم للأعمال الأساسية والتركيز على التنويع خلال السنوات القليلة الماضية.

وبلغت موجودات التمويل للأعمال المصرفية للشركات 106 مليارات في حين بلغت موجودات التمويل للأعمال المصرفية للأفراد قيمة 40 مليار درهم إماراتي، مدعومة بتمويلات جديدة بلغت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم. وبقي التركيز على العقارات التجارية ضمن التوجه، عند نسبة تقارب 20%.