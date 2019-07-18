أفضل نتائج نصف سنوية على الإطلاق لـ«دبي التجاري»

المصدر: دبي ـ البيان

أظهرت نتائج بنك دبي التجاري المالية للنصف الأول تسجيل أرباح صافية قوية مقدارها 701 مليون درهم للنصف الأول من العام 2019 مرتفعة بنسبة 25% كنتيجة للتحسن الملحوظ في كافة قطاعات الأعمال.

ارتفعت المصاريف التشغيلية بشكل طفيف بنسبة 1.1%، حيث استمر البنك بالاستثمار في الابتكار الرقمي. كما وارتفعت مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة بنسبة 10.9% كنتيجة للنهج المتحفظ في تغطية القروض المصنفة الذي يتبعه البنك.

وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك أفضل نتائج نصف سنوية على الإطلاق خلال النصف الأول 2019. وتحققت هذه النتائج من خلال التزام البنك بتنفيذ الاستراتيجية التي تم اعتمادها سابقاً والتي أفرزت نتائج إيجابية ونحن ماضون قُدماً لتحقيق نتائج قوية للعام 2019.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 13.7% لتصل إلى 1.510 مليون درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 6.6% وارتفاع الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 30.9%. وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 1.1% لتصل إلى 429 مليون درهم. وكنتيجة للنهج المنضبط في إدارة المصاريف تحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 28.4% (النصف الأول 2018: 31.9%).

موجودات

وبلغ إجمالي الموجودات 78.4 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 13.8% مقارنة بـ68.9 مليار درهم في 30 يونيو 2018. ارتفعت القروض والتسليفات والبالغة 54.8 مليار درهم بنسبة 16.1% مقارنة بـ47.2 مليار درهم كما في 30 يونيو 2018.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 14.8% لتصل إلى 55.3 مليار درهم مقارنة بـ48.1 مليار درهم في 30 يونيو 2018. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 40.6% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 99.2%.

انخفضت نسبة القروض المصنفة بشكل ملحوظ لتصل إلى 5.52% مقارنة بـ7.49% كما في 30 يونيو 2018.

وتماشياً مع سياسته المتحفظة لاقتطاع مخصصات انخفاض القيمة قام البنك باقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 380 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2019 مقارنة بـ343 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. حيث بلغت مخصصات انخفاض القيمة المجمعة 3.445 ملايين درهم في 30 يونيو 2019.

السيولة وكفاية رأس المال

واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 90% كما في 30 يونيو 2019 (30 يونيو 2018: 91%) مقارنة بنسبة 100% بحسب تعليمات المصرف المركزي. وبلغت نسبة كفاية رأس المال ونسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 14.96% و13.81% على التوالي وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.