خبراء: خدمة تلفزيون آبل الجديدة أغلى 26 مرة من نتفلكس

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت شركة آبل، الجمعة، خدمتها التلفزيونية Apple TV بقيمة 4.99 دولار شهريا في أكثر من 100 دولة عبر العالم، وتتضمن برامج تلفزيونية وأفلام أصلية تمولها الشركة.

وعلى الرغم من أن خدمة البث الجديدة قد تبدو صفقة رابحة بقيمة 4.99 دولار شهريًا، إذ إنها من الناحية التقنية الأرخص من بين جميع منافسيها في هذا المجال، لكنها في الواقع الأغلى في الوقت الحالي على الأقل.

ووفقاً لموقع العربية نت، يعود السبب في ذلك إلى أن آبل بدأت خدمتها للبث مع قائمة تضم ثمانية برامج تلفزيونية وفيلما وثائقيا واحدا فقط، ويعني ذلك أن المستخدم يدفع 0.55 دولار شهريًا لكل برنامج تلفزيوني أو فيلم.

وعلى سبيل المقارنة، تقدم خدمات تلفزيونية أخرى مثل نتفلكس قائمة أمريكية تتضمن 1326 برنامجًا تلفزيونيًا و4339 فيلمًا مقابل 12.99 دولار شهريا، ما يعني أن المستخدم يدفع 0.0023 دولار فقط لكل برنامج تلفزيوني أو فيلم. ما يجعل تلفزيون آبل أعلى 26 مرة من نتفلكس.

وإن أردات آبل التنافس بشكل فعلي مع باقي الخدمات بموجب السعر، فيجب أن تبدأ التكلفة الشهرية للخدمة من سعر أقل من الحالي بكثير، أو أن تقدم اشتراك مجاني لمدة ستة أشهر على الأقل أو حتى تصل قائمتها إلى حجم مقبول وفقاً للخبراء.

لكن آبل عمدت في المقابل إلى جعل المشتركين يدفعون قيمة الاشتراك الشهري على الفور، وهو أمر غير مستغرب، خاصةً مع تركيزها على التحول من الأجهزة إلى الخدمات. وبغض النظر عن التكلفة المرتفة بالمقارنة مع المنافسين، فقد تعثر إطلاق الخدمة الجديدة بسبب الصعوبات التقنية، وذلك بالنظر إلى أن النسخة التجريبية المجانية لمدة عام واحد الخاصة بمالكي أجهزة آيفون وآيباد الجديدة قد فشلت في الظهور للعديد من المستخدمين.

شكاوى العملاء

ولجأ العديد من العملاء إلى منصات التواصل الاجتماعي للشكوى من أن الاشتراك المجاني لم يظهر في تطبيق Apple TV، كما قال العديد من المستخدمين إنهم حصلوا على نسخة تجريبية مجانية بالرغم من أنهم اشتروا أجهزة آيفون منذ سنوات. واضطر المستخدمون الذين عانوا من الخلل للوصول إلى الخدمة من خلال متصفح الويب على الحواسيب المكتبية أو المحمولة وإجراء عملية التسجيل هناك، قبل أن يتمكنوا من تسجيل الدخول من خلال تطبيق Apple TV على هواتفهم المحمولة.

وقال أحد المستخدمين إنه غير قادر على الاستفادة من اشتراكه المجاني إلا لمدة سبعة أيام، بينما أوضح مستخدم آخر أن اشتراكه المجاني لم يظهر، في حين أشار ثالث إلى أنه غير مؤهل لعرض الأجهزة بالرغم من امتلاكه أحدث هاتف آيفون.

يذكر أن آبل قد وعدت بحصول أي شخص اشترى أجهزة آيفون أو آيباد الجديدة لهذا العام على اشتراك مجاني لمدة عام في خدمة +Apple TV.