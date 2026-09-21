تقرير دولي .. تلوث الهواء أودى بحياة 8 ملايين شخص حول العالم في 2023

أودى تلوث الهواء بحياة نحو 8 ملايين شخص حول العالم خلال عام 2023، وفق تقرير «حالة الهواء العالمي 2025» وقدر البنك الدولي كلفته الصحية بنحو 8.1 تريليون دولار سنوياً، أي قرابة 6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وحذرت الطبيبة ماريا نيرا، المسؤولة السابقة في منظمة الصحة العالمية، من أن الجسيمات الملوثة لا تضر الجهاز التنفسي فقط، بل يمكن أن تصل إلى مختلف أعضاء الجسم، بما فيها الدماغ، وترتبط بالتراجع المعرفي وأمراض مثل باركنسون وألزهايمر والخرف.

وتكثف مدن حول العالم إجراءاتها للحد من التلوث وتعمل مبادرة «Breathe Cities» مع 16 مدينة لتوسيع مراقبة جودة الهواء ودعم السياسات البيئية.

وفي لندن، انخفضت الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء بنحو 40% منذ تطبيق منطقة الانبعاثات شديدة الانخفاض وإجراءات أخرى، وفق دراسة مستقلة لـ«إمبريال كوليدج لندن».

انبعاثات

وفي العاصمة البلغارية صوفيا، يشكل النقل والتدفئة بالحطب أبرز مصادر التلوث وأطلقت السلطات هناك منطقة منخفضة الانبعاثات، لكن تطبيقها يقتصر حالياً على ثلاثة أشهر سنوياً، وسط مطالب بجعلها إجراءً دائماً.

ورأت ماريا نيرا أن التحدي الرئيسي لم يعد تقنياً، بل أضحى سياسياً، في وقت تستعد فيه مبادرة «Breathe Cities» لتوسيع نطاق عملها إلى مدن ومجتمعات جديدة