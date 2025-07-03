«الطيران المدني» تُصدر أول لائحة تنظيمية للعمليات الهجينة عالمياً

«آرتشر للطيران» تبدأ اختبارات التاكسي الطائر بأبوظبي

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أول لائحة تنظيمية على مستوى العالم للعمليات الهجينة، التي تمكّن الطائرات الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOLs) والمروحيات التقليدية من التشغيل التبادلي على نفس البنية التحتية، في خطوة تؤكد ريادة دولة الإمارات العالمية في مجال الابتكار في الطيران.

ويمثل الإطار التنظيمي المبتكر نقلة نوعية في دمج حلول التنقل الجوي المتقدم (AAM) ضمن الأنظمة الجوية القائمة، حيث يوفر نموذجاً فعالاً من حيث التكلفة لتطوير البنية التحتية، ويسرّع جاهزية التشغيل، ويتماشى مع توجيهات حكومة الإمارات لتطبيق حلول ذات كفاءة عالية وغير بيروقراطية عبر مختلف القطاعات.

سيف السويدي

طليعة التميّز

وقال سيف السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «لطالما كانت دولة الإمارات في طليعة التميّز في قطاع الطيران.

وهذه اللائحة التنظيمية الرائدة لا يقتصر دورها على تمكين التكنولوجيا الجديدة فقط، بل تُعيد تعريف كيفية تطور الطيران، وتترجم التزامنا بالابتكار في تطوير منظومة داعمة لنمو هذا القطاع الحيوي، ومستقبل يتكامل فيه التنقل الجوي المتقدم بسلاسة مع بنيتنا التحتية الوطنية».

ويأتي تنظيم العمليات الهجينة نتيجة تعاون وثيق مع شركاء دوليين في قطاع التنقل الجوي المتقدم، ويتوافق بالكامل مع رؤية الإمارات الوطنية للاستدامة والتنقل الذكي وتحسين استغلال البنية التحتية.

ومن خلال تمكين الاستخدام المزدوج بين مهابط المروحيات التقليدية ومهابط الطائرات الكهربائية العمودية يسهم هذا الإجراء في تسريع جدول التنفيذ، ويحقق التوظيف الأمثل للبنية التحتية للقطاع، ويضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات كرائدة في احتضان منظومة متكاملة تدعم مستقبل الطيران.

وقال المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة: «نفخر بتطوير لائحة تنظيمية تجمع بين الابتكار والرقابة الفعالة على السلامة.

هذا الإطار يمثل عامل تمكين استراتيجي، ليس فقط لأنماط نقل جديدة، بل بيئة تنظيمية أكثر ذكاءً ومرونة تواكب التقنيات الناشئة دون التنازل عن معايير السلامة».

3 جوائز

على صعيد آخر، حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً متميزاً بحصولها على 3 جوائز مرموقة لريادتها في الأمن السيبراني والتوعية وتنمية الكفاءات القيادية.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز GovMedia Awards 2025 الذي أقيم في سنغافورة عن 3 مبادرات استراتيجية، ففي فئة «مبادرة الأمن السيبراني للعام - قطاع الطيران»، فازت الهيئة عن مبادرة تعزيز الأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها استجابة للتهديدات السيبرانية العالمية المتزايدة.

وقد أسهمت المبادرة في وضع إطار وطني متكامل يشمل إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في قطاع الطيران، تأسيس لجان متخصصة، وتطوير سياسات وأدلة إرشادية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية ومركز موارد إلكتروني لمجتمع الطيران.

كما حققت نتائج ملموسة تمثلت في تقليص محاولات الهجوم بنسبة 30% وتسريع الاستجابة بنسبة 50% خلال عامها الأول.

وفي فئة «حملة العام - قطاع الطيران»، فازت الهيئة عن حملتها المجتمعية «نحب سماءنا»، التي نجحت في إيصال رسائل الطيران إلى فئات المجتمع كافة بطريقة مبتكرة وتفاعلية.

وفي فئة «برنامج التدريب للعام - قطاع الطيران»، فازت الهيئة عن برنامج إعداد القادة.

«آرتشر للطيران»

من جانبها، نفذت شركة «آرتشر للطيران»، أمس، بنجاح رحلة تجريبية لطائرتها الكهربائية العمودية «midnight» في أبوظبي.

وانطلقت الرحلة التجريبية من مطار البطين، بحضور عدد من كبار المسؤولين من مكتب أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للطيران المدني ومركز النقل المتكامل، وطيران أبوظبي، ومطارات أبوظبي، إلى جانب ممثلين عن شركاء آرتشر في المنطقة.

ويهدف الاختبار إلى تقييم أداء الطائرة وقدرتها التشغيلية في الظروف المناخية التي تتسم بدرجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية، والغبار، وذلك للتأكد من جاهزيتها للتشغيل التجاري.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «يعكس هذا الاختبار الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي في أن تكون رائدة عالمياً في مجال النقل الجوي المتقدم.

ومن خلال مجمع صناعة المركبات الذكية ذاتية القيادة (SAVI)، تتيح للشركات الرائدة مثل «آرتشر للطيران» اختبار واعتماد تشغيل المركبات المبتكرة والذكية ضمن بيئة مثالية تدعم تبني أحدث التقنيات».

طالب الهنائي

وأكد طالب الهنائي، مدير عام شركة «آرتشر للطيران» في دولة الإمارات لـ«البيان»، أن الشركة متخصصة في تصميم وتطوير الطائرات الكهربائية منها التاكسي الكهربائي الطائر (midnight) الذي يتم إطلاقه في الإمارات من أبوظبي كأول إطلاق تجاري في العالم للشركة.

وأشار إلى أنه سيتم تصنيع طائرة «midnight» بالإمارات في مدينة العين بالتعاون مع مكتب أبوظبي الاستثمار ضمن برنامج استثماري صناعي، وسيتم الكشف عن تفاصيل البرنامج الاستثماري في وقت لاحق.

وأكد أن المكتب داعم رئيسي لشركة «آرتشر للطيران»، وتم تنظيم التشغيل التجريبي بتنظيم مشترك بين الجانبين.

وأكد أن التجربة كانت ناجحة جداً لطائرة كهربائية تطير في الإمارات، وفي البداية سيكون فيه الكثير من الاحتياطات ثم نتوسّع لتطير الطائرة لفترة أطول.

وكشف مدير عام شركة «آرتشر للطيران» أن الشركة لديها طلبات تفوق 6 مليارات دولار، لنحو 1300 طائرة، وطيران أبوظبي ستكون أول شركة في العالم تتسلم طائرة «آرتشر midnight» وستقوم بتشغيل مشروعنا في أبوظبي.

وقال: «شهدنا أول رحلة تجريبية لطائرة «آرتشر midnight» في الإمارات كأول رحلة تجريبية خارج كاليفورنيا، وهذا حدث مهم وتاريخي أن تشهد الإمارات أول رحلة تجريبية في المنطقة وهذا بحد ذاته إنجاز وخطوة أولى نتخذها تمهيداً للإطلاق التجاري في الأشهر القادمة».

وقال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«آرتشر للطيران»: «الاختبارات الأولية التي نجريها بالإمارات خطوة مهمة في طريقنا نحو التشغيل التجاري.

واختبار طائرتنا خلال الصيف يزوّدنا ببيانات مهمة وضرورية لدفع جهودنا في الحصول على الاعتمادات اللازمة والتشغيل التجاري، سواء هنا في الإمارات أو الولايات المتحدة».

وتخطط الشركة إلى توسيع برنامجها التجريبي لاختبار طائرتها الكهربائية العمودية «midnight» بالمنطقة.

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