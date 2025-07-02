"الطيران المدني" تحصد ثلاث جوائز استراتيجية لعام 2025

حققت الهيئة العامة للطيران المدني إنجازاً متميزاً، بحصولها على ثلاث جوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز GovMedia Awards 2025 الذي أقيم في سنغافورة، وذلك عن ثلاث مبادرات استراتيجية في مجالات الأمن السيبراني لقطاع الطيران، والتوعية المجتمعية، وتنمية الكفاءات القيادية.
ففي فئة «مبادرة الأمن السيبراني للعام - قطاع الطيران»، فازت الهيئة عن مبادرة تعزيز الأمن السيبراني للطيران المدني، والتي أطلقتها استجابة للتهديدات السيبرانية العالمية المتزايدة.
وقد أسهمت المبادرة في وضع إطار وطني متكامل يشمل إعداد استراتيجية وطنية للأمن السيبراني في قطاع الطيران، وتأسيس لجان متخصصة، وتطوير سياسات وأدلة إرشادية، إلى جانب إنشاء منصة رقمية ومركز موارد إلكتروني لمجتمع الطيران.
ويُعد هذا التتويج انعكاساً لرؤية الهيئة في الاستثمار المستدام بالقدرات الوطنية، وريادتها في تطوير قطاع الطيران وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في صناعة الطيران.