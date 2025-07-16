«كهرباء دبي» تفوز بجائزة الحوكمة العالمية في التحول الرقمي

فازت هيئة كهرباء ومياه دبي بجائزة الحوكمة الرشيدة العالمية لعام 2025 - فئة التحول الرقمي، عن إدارة التدقيق الداخلي، وذلك ضمن «جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية»، التي تقدمها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه» المالية في المملكة المتحدة.

وجاء فوز الهيئة بالجائزة بعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، أجرتها المؤسسة للتأكد من امتثال الهيئة لأعلى المعايير العالمية في مجالي الحوكمة والتحول الرقمي، وتم الإعلان عن فوز الهيئة خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع الجوائز، الذي عقد في بروناي دار السلام.

تسلم معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الجائزة في المقر الرئيسي للهيئة، بحضور المهندس أحمد حسن محمد نور، نائب الرئيس - التدقيق الداخلي، وأعضاء فريق التدقيق الداخلي في الهيئة.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، عن سعادته بحصول الهيئة على جائزة الحوكمة الرشيدة العالمية المرموقة لعام 2025، تقديراً لإنجازات إدارة التدقيق الداخلي الاستثنائية في التحول الرقمي.

والتي تعكس الالتزام بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة المؤسسية، وحرصنا على تطوير منهجيات التدقيق الداخلي بالاعتماد على أدوات التحليل المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة عمليات التدقيق.

مشيراً إلى تبني الهيئة للابتكار في مختلف مجالات عملها أسهم في ترسيخ مكانتها واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية على مستوى العالم، ونموذجاً يحتذى في الحوكمة الرشيدة والإدارة الفاعلة.

وأكد معالي الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد الحوكمة الرشيدة نهجاً راسخاً في جميع ممارساتها وعملياتها التشغيلية.

وتحرص الهيئة على تبني أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، لضمان تقديم قيمة مضافة للمتعاملين، وتحقيق نتائج تنافسية عالمية، وفق أعلى معايير الكفاءة والموثوقية والاعتمادية.

تقنيات حديثة

وقال المهندس أحمد حسن نور: «بتوجيهات الإدارة العليا للهيئة نعتمد أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عملياتنا التشغيلية.

وقد أسهم اعتماد مبادرات التحول الرقمي المتوافقة مع استراتيجية الهيئة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء وتقديم نموذج يحتذى في مجال التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع أعلى المعايير المحلية والدولية».

أولوية استراتيجية

يشار إلى أن جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية، التي تشرف عليها مؤسسة «كامبريدج آي إف إيه»، تحتفي بالأفراد والحكومات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية، التي تضع الحوكمة والاستدامة أولوية استراتيجية في عملها وأنشطتها.

وتسلط جوائز الحوكمة الرشيدة العالمية الضوء على التميز في تطبيق الممارسات المستدامة والممارسات والبرامج والمشاريع المبتكرة، التي تعزز نظم الحوكمة الرشيدة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية.