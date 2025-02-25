سعيد الطاير: الابتكار نهج مؤسسي وثقافة مجتمعية لضمان التطوير المستمر

أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أهمية تبني الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية ومحركاً أساسياً لضمان التطوير المستمر. جاء ذلك في افتتاحه فعاليات «أسبوع الابتكار» في هيئة كهرباء ومياه دبي ضمن مشاركة الهيئة في شهر الإمارات للابتكار بنسخته العاشرة (الإمارات تبتكر 2025).

وشدد على أن فعاليات «الإمارات تبتكر» نجحت في نشر ثقافة الابتكار وتحويلها إلى أسلوب حياة للمجتمع ومنهج للعمل الحكومي، مشيراً إلى أن «أسبوع الابتكار» الذي تنظمه الهيئة يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الابتكارات والإنجازات التي حقَّقتها في مسيرة التحول الرقمي ومساعيها لتعزيز الكفاءة وتعزيز الوصول إلى الحياد الكربوني.

وقال الطاير: «في ظل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تفوَّقت دولة الإمارات العربية المتحدة في تبنّي مفهوم الابتكار وتسخيره لبناء مستقبلٍ مزدهر ومستدام، بتحويل التحديات إلى فرص واعدة وتطوير حلول مستقبلية بسواعد المبدعين من أبناء الوطن.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نتبنى الابتكار نهجاً مؤسسياً ومحركاً أساسياً للتطوير المستمر، ونوفر بيئة محفزة على الإبداع والابتكار ساعدت على صقل مهارات الموظفين وتشجيعهم على إطلاق العنان لإبداعاتهم، واستكشاف مساراتٍ جديدة للابتكار في مختلف مجالات عمل الهيئة، ما أسهم في الوصول بعملياتنا وخدماتنا إلى أعلى المستويات العالمية وترسيخ مكانة الهيئة واحدة من أفضل المؤسسات الخدمية على مستوى العالم».

ويتضمن «أسبوع الابتكار» معرضاً يضم أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً في المبنى الرئيس، إضافة إلى أنشطة وفعاليات في مختلف فروع الهيئة.

كما تنظم الهيئة مؤتمر «آفاق المستقبل» بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من كبرى الشركات المحلية والعالمية. إلى جانب ذلك، تنظم الهيئة نحو 40 ورشة عمل حضورية وافتراضية للموظفين وطلاب المدارس لتعزيز مشاركتهم في تصميم واستشراف وصناعة المستقبل المستدام.

مشاريع مبتكرة

وتسهم المشاريع المبتكرة التي تعرضها الهيئة في تعزيز الاستدامة، وتحسين كفاءة الطاقة والمياه، وتوظيف أحدث التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة ومن بين هذه المشروعات:

الإدارة الذكية للطاقة: أنظمة تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء المتقدمة والذكاء الاصطناعي لمراقبة وتحسين استهلاك الطاقة في المباني.

الإدارة الذكية لمولدات الديزل المتنقلة: استخدام نظم المعلومات الجغرافية لإدارة ومراقبة مولدات الديزل المتحركة بكفاءة وتقليل الأعطال.

رقمنة مراقبة الأصول والتحليلات: توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتبسيط وتحسين العمليات التشغيلية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد لقطع الغيار: مبادرة لإنتاج قطع الغيار داخلياً باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لتقليل التكاليف وتسريع التسليم.

نظام إدارة المفاتيح الذكي: نظام رقمي يتيح وصولاً آمناً للمهندسين إلى محطات النقل من دون الحاجة إلى طرف خارجي.

التقنيات الرقمية الإحلالية: روبوت ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لاسترجاع المعلومات وتحليل المحتوى وتعزيز الإنتاج.

الإصلاح الذكي والفوري للتسريبات: روبوتات ذكية لإصلاح تسريبات الأنابيب من دون الحاجة إلى الحفر، ما يقلل التكاليف.

جودة المياه عبر الإنترنت (MaiQ): منصة وجهاز تحليل جودة المياه بالطاقة الشمسية لمراقبة جودة المياه في الزمن الفعلي.

محاكي النموذج الهيدروليكي: أداة رقمية لتحليل تدفق المياه والضغط، ما يساعد على تحسين إدارة شبكات المياه.

تطبيقات مسجل البيانات: أجهزة موزعة في شبكة المياه لمراقبة التدفق والضغط، ما يساعد على كشف التسريبات بسرعة.