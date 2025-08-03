الإمارات ترسم مستقبل العملات الرقمية عالمياً

لم يعد خفياً أن الإمارات تبرز سريعاً كمركز عالمي لابتكار العملات الرقمية، فمن هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي VARA، إلى سوق أبوظبي العالمي ADGM، تعمل الدولة على تأسيس أحد أكثر الأطر التشريعية تطوراً وتقدماً في مجال التشفير، ما يجعلها ترسم مستقبل العملات الرقمية عالمياً.

وبحسب تقرير على موقع «فوكال ميديا»؛ فإن هذه البيئة الديناميكية جعلت من الإمارات وجهة مفضلة لمؤسسي مشاريع البلوك تشين، ومنصات التمويل اللامركزي، وشركات الأصول الواقعية المُرمّزة، والمستثمرين المؤسسيين في التكنولوجيا المالية.

وأكد التقرير أن شركات تطوير العملات الرقمية الرائدة في الإمارات يجب أن تمتلك سمات رئيسية تتمثل في: الكفاءة في تطوير التطبيقات متعددة السلاسل، إضافة إلى هندسة العقود الذكية وتدقيقها، ودمج بروتوكولات KYC/AML في البلوك تشين، والهندسة المعمارية القابلة للتكوين، من خلال الأنظمة التي تسمح بإضافة وحدات جاهزة مثل التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والتشغيل المتعدد السلاسل، والتكامل المؤسسي عبر واجهات API وSDK، جنباً إلى جنب مع الاستشارات في تصميم التوكنات ونماذج العمل.

اقرأ أيضاً:

مالية دبي لـ"البيان": سداد رسوم الخدمات الحكومية بالعملات المشفرة رسمياً قبل نهاية 2025

الإمارات تجذب 30 مليار دولار في استثمارات العملات المشفرة خلال عام

الإمارات تواصل ريادتها العالمية في سوق العملات المشفرة

دبي تمهد الطريق لشراء العقارات بالعملات المشفرة في 2025

دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

"المركزي" يصدر تقريراً مفصلاً حول "الدرهم الرقمي"