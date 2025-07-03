أبوظبي ودبي تتصدران أسواق مراكز البيانات الناشئة عالمياً

وتشير هذه النتائج إلى نجاح الجهود المتكاملة في الإمارات على صعيد تطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي، وتزايد الطلب من الشركات العالمية.
ويُعد مشروع «ستارغيت الإمارات» في أبوظبي، الذي يضم شركات مثل OpenAI، وأوراكل، وإنفيديا، من بين أبرز المشاريع، حيث يخطط لتوفير قدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط عند اكتماله، بينما في دبي، تواصل شركتا «دو» و«مايكروسوفت» تنفيذ منشأة ضخمة بقيمة 540 مليون دولار.
وتستمر توسعات شركات الحوسبة السحابية مثل AWS وعلي بابا وإكوينيكس في كل من أبوظبي ودبي، بينما تهيمن «خزنة داتا سنترز» على مشهد التشغيل بحصة سوقية تتجاوز 59%.
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