أبوظبي ودبي تتصدران أسواق مراكز البيانات الناشئة عالمياً

حلّت كل من أبوظبي ودبي في المركزين الأول والثاني على التوالي ضمن قائمة أبرز الأسواق الناشئة لمراكز البيانات عالمياً، وذلك طبقاً لتقرير مقارنة أسواق مراكز البيانات لعام 2025 الصادر عن شركة «كوشمان آند ويكفيلد»، ما يعكس تنامي دور الإمارات في مشهد البنية التحتية الرقمية عالمياً.

واستند التقرير إلى 20 مؤشراً رئيسياً شمل: توافر الطاقة، واتصال الألياف الضوئية، وخطط التطوير، وأسعار الأراضي، ليصنّف أبوظبي في المرتبة الأولى، تليها دبي، من بين 97 سوقاً حول العالم.

وتشير هذه النتائج إلى نجاح الجهود المتكاملة في الإمارات على صعيد تطوير البنية التحتية، والدعم الحكومي، وتزايد الطلب من الشركات العالمية.

وقال إدوارد ماكورا، المدير الإقليمي لشركة كوشمان ووايكفيلد كور في الإمارات: «لقد نجحت أبوظبي ودبي في تهيئة الظروف الملائمة للتوسع، وهو ما يلقى استجابة من قبل المشغلين العالميين، فالجمع بين توفر الطاقة، والأراضي، وسرعة الحصول على الموافقات، مع الطلب المتزايد من شركات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، هو ما يدفع قرارات الاستثمار حالياً».

وتمتلك الإمارات حالياً قدرة تشغيلية تفوق 250 ميجاواط، وتعمل على تطوير أكثر من 500 ميجاواط إضافية، ضمن استراتيجية تستهدف التوسع واسع النطاق.

ويُعد مشروع «ستارغيت الإمارات» في أبوظبي، الذي يضم شركات مثل OpenAI، وأوراكل، وإنفيديا، من بين أبرز المشاريع، حيث يخطط لتوفير قدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط عند اكتماله، بينما في دبي، تواصل شركتا «دو» و«مايكروسوفت» تنفيذ منشأة ضخمة بقيمة 540 مليون دولار.

وتستمر توسعات شركات الحوسبة السحابية مثل AWS وعلي بابا وإكوينيكس في كل من أبوظبي ودبي، بينما تهيمن «خزنة داتا سنترز» على مشهد التشغيل بحصة سوقية تتجاوز 59%.

وبلغت قيمة سوق مراكز البيانات في الإمارات 1.26 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.33 مليارات دولار بحلول عام 2030.

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