12 جهة من دبي تشارك في «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025»

تشارك «دبي الرقمية» في معرض «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025»، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي وشركة «كون» الدولية في مدينة برلين 21 - 23 مايو الجاري، بحضور ومشاركة دولية.

وتشرف «دبي الرقمية» على تنظيم «جناح دبي» في هذا الحدث العالمي، بهدف تسليط الضوء على إنجازات دبي في المجال الرقمي، وتعزيز التفاعل وتبادل الخبرات حول أحدث التجارب العالمية في التحول الرقمي.

ويشارك ضمن جناح دبي 12 جهة حكومية وخاصة، تضم إلى جانب دبي الرقمية كلاً من شرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، الدفاع المدني- دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، مركز دبي للأمن الإلكتروني، دائرة الاقتصاد والسياحة، جمارك دبي، مؤسسة دبي للمستقبل ومركز محمد بن راشد للفضاء، بالإضافة إلى شركة إي آند، وإماراتك كراعيين بلاتينيين.

رحلة التحول الرقمي

قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «لقد كان التفاعل العالمي على الدوام إحدى الركائز الأساسية لرحلة التحول الرقمي في دبي، ويتجلى ذلك في المشاركة الفاعلة في المنصات والأحداث التقنية العالمية، التي تتجسد اليوم في «جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025». لقد أكدت قيادتنا الرشيدة مراراً أن تجربة دبي ملك للعالم، ونحن سعداء بعرض إنجازاتنا في المعرض للاستفادة منها والبناء عليها في أماكن أخرى من العالم. نرى في الحدث منصة مهمة للاطلاع على أفضل التجارب العالمية في مجالات الرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات لخدمة أهداف التنمية المستدامة، ولدى دبي تجربة مهمة وملهمة في هذا المجال سوف تسلط الضوء عليها من خلال باقة من المنتجات والمبادرات».

وأضاف المنصوري: «إننا نولي أهمية استثنائية للشراكات العالمية ونعدها جزءاً مهماً من استراتيجيتنا، لتسهيل حياة الناس والأعمال، وتحقيق رؤيتنا برقمنة الحياة في دبي، ونرى في الحدث إحدى الفرص الاستراتيجية للتواصل مع شركاء محتملين في المجالات ذات الصلة. ونحن على ثقة بأن الجهات المشاركة ستقدم صورة حية عن مدى التقدم في استخدام وتسخير التكنولوجيا الرقمية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان».

لوحة دبي

تعرض دبي الرقمية مجموعة من الخدمات والحلول الرقمية المتقدمة ضمن جناح دبي من أهمها: «لوحة دبي»، تعطي متخذي القرار نظرة شاملة حول بيانات ومؤشرات آنية ولحظية للإمارة بـ360 درجة، وتجمع أرقاماً ومؤشرات لمختلف القطاعات، المعتمدة على تحليلات البيانات والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

«مرصد دبي»

ومن المنتجات التي تعرضها دبي الرقمية كذلك «مرصد دبي»، عبارة عن منصة متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لجمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، وتتميز هذه المنصة بقدرتها على اكتشاف التغيرات غير الطبيعية والتنبؤ بها بدقة عالية، مع تقديم تفسيرات لهذه التغيرات من خلال ربطها بالأخبار والأحداث المحلية والعالمية. ويتميز هذا النظام بلوحته الديناميكية، التي تتغير بتغير مصدر البيانات، حيث يتم تحديثها في الوقت الفعلي، أما مبادرة «دبي فال» فهي عبارة عن لوحة بينات تفاعلية، تساعد على توفير فهم أعمق لتصورات الناس عن مجتمع دبي وخدماتها.

62 خدمة

سيتم عرض الموظـف الذكي، وهــو تطبيــق مدعــوم بالــذكاء الاصطناعــي يضــم كل التطبيقــات الماليــة والمــوارد البشــرية، ويضــم أكثــر مــن 62 خدمة رئيسية، وأكثــر مــن 200 خدمــة فرعية، ويخــدم أكثــر مــن 76 جهــة حكوميــة، ونحو 76 ألـف موظف فــي مختلــف المجالات.

ويوفــر تطبيــق الموظف الذكي طريقــة مبتكــرة وســهلة ودقيقــة وســريعة لإدارة كل شؤون الموظفيــن كالتقــدم بطلبــات الإجــازات أو الأذونــات أو الوصــول إلــى زميــل عمــل أو الاتصــال بــه أو الموافقــة علــى بعــض الإجــراءات عامــة، وبالتالــي: إمكانيــة إدارة جميــع الشــؤون الشــخصية مــن أي مــكان، وفــي أي وقــت، ويسـهم التطبيـق فـي خفـض الوقـت بنسـبة 95 %.

الهوية الرقمية

أما تطبيق دبي الآن فهو تطبيق الخدمات الحكومية الموحدة في دبي لجميع المعاملات الحكومية بسلاسة وأمان باستخدام «الهوية الرقمية»، للوصول إلى الخدمات عبر بيانات تسجيل موحدة للاستفادة من خدمات التطبيق، حيث يقدم أكثر من 320 خدمة ذكية من أكثر من 50 جهة حكومية وخاصة.

من العناوين المهمة التي سيتم تسليط الضوء عليها في جناح دبي «الهوية الرقمية»، التي تعد أول هويـة وطنيـة رقميـة آمنـة للمواطنيـن والمقيميـن والـزوار فـي دولـة الإمـارات، والتـي تمكنهـم مـن التســجيل والتحقــق مــن الهويــة عبــر خطــوات ســهلة وســريعة باســتخدام بصمــة الوجــه.

وقد فــاق عــدد الجهــات التــي تقــدم خدماتهــا عبــر تطبيــق الهويــة الرقميــة الـ358 جهــة، منهــا 60 جهــة اتحاديــة، و173 جهــة حكوميـة محليـة و125 جهـة خاصـة، وتقـدم أكثـر مـن 15000 خدمـة.

تم إطلاق جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 خلال فعاليات جيتكس جلوبال 2023 في دبي، أكبر فعالية تكنولوجية في العالم.