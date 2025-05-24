دبي تعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار

اختتمت دبي الرقمية مشاركتها في معرض جيتكس أوروبا وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 في مدينة برلين 21 - 23 مايو الجاري.

وحقق جناح دبي في المعرض حضوراً لافتاً حيث جرى تسليط الضوء على العديد من الإنجازات التي تشهدها عملية التحول الرقمي في الإمارة، مع التركيز على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى المستخدمة لخدمة الإنسان لدى 12 جهة حكومية وخاصة مثّلت دبي في جناح موحد ضمن هذا الحدث العالمي الكبير.

واستعرض ممثلو جهات حكومية إماراتية، تحت مظلة «دبي الرقمية»، خلال المعرض باقة متقدمة من الحلول والتقنيات الرقمية التي تعكس مكانة دبي الرائدة في مجال التحول الرقمي عالمياً.

تبادل خبرات

حمد عبيد المنصوري

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام «دبي الرقمية»: «تعكس مشاركة دبي في «جيتكس أوروبا»، وعالم الذكاء الاصطناعي 2025 التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع أبرز النماذج العالمية، إلى جانب نقل تجربتها الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم مسيرة التحول الرقمي.

ويجسد جناح دبي في المعرض نموذجاً للتكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة، لتحقيق رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دبي مدينة رقمية عالمية».

وأضاف: «إن الحضور الموحّد يعكس ثقافة العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 نحو بناء مستقبل رقمي مزدهر، يعزز مكانة دبي منصة عالمية للابتكار والتكنولوجيا».

«دبي الآن»

بدر الغيث

واستعرض بدر الغيث، مدير المشاريع في «دبي الرقمية»، مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة التي طورتها «دبي الرقمية»، التي لاقت إعجاباً واسعاً من الحضور الأوروبي، مؤكداً أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها مدينة رائدة في التحول الرقمي على مستوى العالم.

ومن بين الحلول تطبيق «دبي الآن»، الذي يدمج أكثر من 130 خدمة حكومية في منصة واحدة، تتيح للمستخدمين تنفيذ معاملاتهم اليومية بسهولة، مثل دفع فواتير الكهرباء والمياه، وتجديد المركبات.

والخدمات البلدية، ومبادرة «الموظف الذكي»، التي تمكّن موظفي حكومة دبي من إدارة الحضور، وطلب الإجازات، وإنجاز مهامهم الوظيفية عبر تطبيق موحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا المستقبل

حمد الشيراوي





وأكد حمد الشيراوي، مدير إدارة المشاريع في مؤسسة دبي للمستقبل، أن المشاركة في معرض جيتكس برلين أتاحت فرصة مميزة للتواصل مع زوار هذا الحدث من كل دول وقارات العالم، وإطلاعهم على مختلف المبادرات النوعية التي تشرف عليها المؤسسة، التي تركز بشكل رئيسي على تمكين المهارات المستقبلية، وتسريع تبني تكنولوجيا المستقبل، وتوظيف فرص الذكاء الاصطناعي الواعدة في مختلف القطاعات.

وأشار إلى الاهتمام اللافت من قبل زوار الحدث العالمي بمبادرات «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

وعلى مستوى المؤسسات والأفراد، مثل «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي»، الذي يهدف لاستقطاب أفضل العقول في هندسة الأوامر البرمجية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي»، التي تهدف لتمكين هذه المهارات التي ستكون من الأكثر طلباً في المستقبل، إضافة إلى مبادرة تصنيف واعتماد الشركات الموثوقة في مجال الذكاء الاصطناعي بدبي.

من دبي إلى العالم

وأكدت فريدة فاضل، مدير إدارة البيانات الجمركية في جمارك دبي، حرص الدائرة على المشاركة الفاعلة في معارض «جيتكس» العالمية، مشيرة إلى ما تتيحه هذه المنصات من فرص لعرض أحدث الابتكارات والمشاريع الرقمية المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي. وأوضحت أن المعرض المقام في برلين وفر فرصاً واسعة للاطلاع على حلول تقنية وابتكارات رقمية قدمتها أكثر من 2500 شركة وجهة عالمية.

واستعرضت جمارك دبي خلال مشاركتها مشاريع نوعية، من بينها نظام التفتيش المتكامل، وأكاديمية دبي اللوجستية، ومنصة «المنسق»، وغرفة التحكم والسيطرة الجمركية، إلى جانب التفاعل مع فعاليات المعرض التي تضم أكثر من 500 متحدث من 100 دولة يناقشون قضايا مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والاستدامة، والبلوك تشين.

ابتكارات

سلوى العديدي

وعبّرت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال لدى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن فخرها بمشاركة المؤسسة في معرض «جيتكس برلين»،

مشيرة إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام دبي المتواصل بتسريع التحول الرقمي وتبني أحدث الابتكارات التكنولوجية، وعلى رأسها تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين.

وأضافت أن المؤسسة تطرح عبر منصاتها الرقمية، مثل «استثمر في دبي»، و«زوروا دبي»، نموذجاً متكاملاً لمنظومة رقمية موحدة تقوم على الابتكار وتوفر تجربة رقمية سلسة وشاملة.

أمن وأمان

حسن ماجد

وأكد حسن ماجد، تنفيذي ذكاء اصطناعي في مركز دبي للأمن الإلكتروني، أن مشاركة المركز في «جيتكس أوروبا» تأتي بهدف استعراض مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، الذي يعد أداة استراتيجية لقياس جاهزية الأمن السيبراني في الجهات الحكومية بالإمارة.

وأوضح أن المؤشر يعتمد على خمس أدوات تقنية مطورة داخلياً، تشمل «السايبر سوك» كنظام تنبيهات مبكر، و«تِرز» لفحص أمان المواقع الإلكترونية، و«الكاشف» لتقييم سرعة معالجة الثغرات الأمنية، و«طارش» لفحص أمن خوادم البريد الإلكتروني، و«المها» لتحليل البنية التحتية الرقمية المكشوفة على الإنترنت.

وأشار إلى أن هذه الأدوات تصدر تقارير تقييم دورية، تُستخدم لرصد الأداء وتعزيز الأمن السيبراني، مؤكداً وجود تنسيق مباشر مع الجهات الحكومية لتقديم الدعم الفني والتعامل مع الثغرات ضمن آلية تصعيد واضحة وفعالة.

حملات توعية

علي أنوهي

ومن جهته كشف الملازم علي أنوهي، من القيادة العامة للدفاع المدني في دبي، خلال مشاركة القيادة في «جيتكس برلين»، عن برنامج «جاهزية الدفاع المدني»، الذي يعد إحدى المبادرات الذكية الرائدة في مجال الوقاية من الحرائق.

حيث يوظف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الحوادث في مختلف مناطق الإمارة. واستعرضت القيادة آلية متقدمة لتحديد المناطق الحساسة المعرضة لحوادث الحريق، بناءً على معطيات تشمل مسببات الحريق وأنماط السكان وفقاً للجنسيات.

وأوضح الملازم علي أن البرنامج يعمل على تفعيل حملات توعوية عبر رسائل مخصصة تُرسل لسكان هذه المناطق، تصاغ بلغتهم، وتُبنى على الأسباب الأكثر شيوعاً لاندلاع الحرائق في بيئتهم.

وأشار إلى أن البرنامج يتضمن إنشاء «ضابط افتراضي»، ما يسهم في رفع الوعي المجتمعي وتوجيه الرسائل بدقة نحو الفئات المستهدفة، ما يعكس فاعلية هذا الابتكار في تعزيز جاهزية دبي واستدامة أمنها المجتمعي.

مستشعرات متقدمة

من جانبه أشار محمد المهيري، أخصائي نظم من الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بشرطة دبي، إلى مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي في معرض «جيتكس برلين» بثلاث مشاركات رئيسية، أبرزها استعراض الخدمات الرقمية التي تقدمها شرطة دبي للجمهور عبر الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي.

والمركز الشرطي الذكي، لخدمة الزوار والمقيمين في الإمارة، إضافة إلى صندوق الطائرة من دون طيار «الدرون بوكس»، الذي يُستخدم في العمليات اليومية، كاستطلاع الحوادث وتحليل التهديدات، ضمن جهود الإدارة العامة للعمليات. والمشاركة الثالثة تتمثل في «دورية غياث»، المجهزة بكاميرات ومستشعرات وتقنيات متقدمة مثل الطائرات من دون طيار.

وأكد المهيري وجود اهتمام كبير من الزوار، خصوصاً الأوروبيين، بالتقنيات المعروضة، مشيراً إلى أن المعرض يمثل فرصة لتبادل الخبرات واستعراض تجربة دبي الرائدة في رقمنة الحياة والخدمات الشرطية.

تسوية المنازعات

عائشة بن كلبان

وقالت عائشة خالد بن كلبان، من محاكم مركز دبي المالي العالمي، إن مشاركة المحاكم في جناح إمارة دبي ضمن المعرض تعكس التزامها بعرض حلولها الرقمية المبتكرة أمام جمهور دولي.

ولفتت إلى أن المحاكم، بصفتها جهة قضائية مختصة بالنزاعات التجارية والمدنية، تستفيد من «جيتكس» لعرض نموذجها المتطور في تسوية المنازعات والخدمات المساندة. وركّزت على عدد من الحلول الرقمية الرائدة، أبرزها خدمة «الوصايا لغير المسلمين».

وخدمة «تجوري» كخزنة رقمية آمنة، إضافة إلى الخدمة التي تعمل عليها حالياً «كاتب العدل الرقمي»، التي ستتيح إصدار الشهادات والتوثيقات بصيغة NFT. وأكدت أن المشاركة تعكس حرص المحاكم على إبراز دورها ضمن رؤية دبي للتحول الرقمي في القطاع القضائي محلياً وعالمياً.