«OpenAI» تدرس إنشاء مركز بيانات في الإمارات

تدرس شركة «أوبن إيه آي» (OpenAI) إمكانية إنشاء سعة جديدة لمركز بيانات في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة من شأنها تعزيز وجود الشركة في الشرق الأوسط بشكل ملحوظ، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

الصفقة لم تُحسم بعد وقد تطرأ عليها تغييرات، لكن من المتوقع الإعلان عنها هذا الأسبوع تزامناً مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المحادثات.

كما يتواجد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، سام ألتمان، في المنطقة أيضاً في إطار جولة أوسع نطاقاً يشارك فيها عدد من قادة قطاع التكنولوجيا.

تعزيز البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

صرحت «أوبن إيه آي»، المطورة لتطبيق «تشات جي بي تي»، مؤخراً أنها تتطلع إلى عقد شراكات مع حكومات وطنية بهدف تطوير مزيد من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، وتعزيز الريادة الأمريكية في هذا المجال.

تأتي الصفقة المرتقبة ضمن سلسلة من التحركات الاستثمارية التي تشهدها المنطقة بالتزامن مع زيارة ترامب، والتي تتضمن أيضاً خططاً لمنح السعودية وصولاً أكبر إلى تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة.

استثمارات الإمارات في «أوبن إيه آي»

تربط شركة «أوبن إيه آي» علاقة استراتيجية طويلة الأمد بدولة الإمارات، بدأت بشراكة عقدتها في عام 2023 مع شركة الذكاء الاصطناعي «جي 42» (G42). وفي عام 2024، تلقت «جي 42» استثماراً بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة «مايكروسوفت»، الداعم الرئيسي لـ«أوبن إيه آي».

كما شارك «إم جي إكس» (MGX)، في جولة تمويل أغلقتها «أوبن إيه آي» في أكتوبر بقيمة 6.6 مليارات دولار.

ويخطط «إم جي إكس» أيضاً للمساهمة في مشروع مشترك قيمته 100 مليار دولار بين «أوبن إيه آي» و«سوفت بنك» (SoftBank Group) و«أوراكل» (Oracle) لتطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة.

لا تزال تفاصيل السعة المستهدفة لمركز البيانات المزمع إنشاؤه في الإمارات غير واضحة، وفقاً للأشخاص المطلعين.

ويعتمد تنفيذ المشروع بدرجة كبيرة على قدرة الشركة على استيراد رقائق متطورة من شركة «إنفيديا» (Nvidia)، وهي رقائق تُستخدم في تطوير وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت منذ عام 2023 قيوداً على تصدير هذه الرقائق إلى عدة دول بينها الإمارات، إلا أن إدارة ترامب تقترب حالياً من التوصل إلى اتفاق من شأنه تسهيل وصول الدولة إلى هذه التكنولوجيا، بحسب ما أوردته «بلومبرغ نيوز».

الرقائق الأمريكية بين القيود والانفراجة

أفادت «بلومبرغ نيوز» بأن الاتفاق الأمريكي قيد الدراسة حالياً قد يتيح للإمارات استيراد أكثر من مليون رقاقة متطورة من «إنفيديا»، على أن يُخصص معظمها لصالح شركات أمريكية تبني مراكز بيانات داخل الأراضي الإماراتية.

وتُبدي إدارة ترامب استعداداً أكبر مقارنةً بعهد بايدن، للسماح بشحنات أشباه الموصلات إلى الشرق الأوسط. في وقت تعهدت دول خليجية بضخ استثمارات ضخمة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الأمريكية.