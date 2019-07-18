أرباح نصفية قياسية لـ 4 بنوك وطنية

المصدر: دبي - البيان

في مؤشر على قوة ومتانة القطاع المصرفي في الدولة، حققت 4 بنوك وطنية أرباحاً قياسية للنصف الأول من العام الجاري.

وسجل بنك الإمارات دبي الوطني نمواً قياسياً في أرباحه النصفية، بلغ 49% إلى 7.5 مليارات درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل بنك أبوظبي الأول صافي أرباح نصفية بلغت 6.3 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت قيمة العائد السنوي على السهم 1.12 درهم.

وبلغ صافي ربح بنك دبي الإسلامي 2.7 مليار درهم بنمو 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجل الدخل نمواً 25% إلى 7 مليارات درهم.

وحقق بنك دبي التجاري أرباحاً صافية قوية مقدارها 701 مليون درهم للنصف الأول، بنمو 25%، وارتفعت الإيرادات التشغيلية 13.7% إلى 1.5 مليار درهم.

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