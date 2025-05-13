اتفاق أمريكي صيني على خفض الرسوم الجمركية يطفئ بريق الذهب

هبطت أسعار الذهب 3 % إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، أمس، بعد إعلان الولايات المتحدة والصين توصلهما إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، ما دفع الدولار للارتفاع، وأضعف جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذاً آمناً.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3 % إلى 3224.34 دولاراً للأوقية (الأونصة) خلال التعاملات، وهو أدنى مستوى له منذ أول مايو. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3.5 % إلى 3228.10 دولاراً.

وفي تهدئة كبيرة للحرب التجارية، أعلنت الولايات المتحدة والصين أنهما توصلتا إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة، في مسعى لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت للإجراءات المضادة لمدة 90 يوماً فيما تنخفض الرسوم الجمركية المتبادلة 115 %. وفرضت الولايات المتحدة والصين رسوماً جمركية متبادلة الشهر الماضي، مما أدى إلى اندلاع حرب تجارية أججت المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وقال جيجار تريفيدي، كبير محللي السلع الأولية في ريلاينس سيكيوريتيز: من المتوقع أن يتراجع الذهب مع احتمال ارتفاع قيمة الدولار، كما أن انخفاض المخاطر الجيوسياسية قد «يضر بالطلب على الملاذ الآمن، وقد يتراجع المعدن الأصفر إلى 3200 دولار في الأمد القريب». وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.3 % إلى 31.96 دولاراً للأوقية.

وهبط البلاتين 1.2 % إلى 983.44 دولاراً للأوقية وتراجع البلاديوم 0.9 % إلى 967.35 دولاراً للأوقية.

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