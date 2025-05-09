تفاصيل خفية... لماذا لم تحتفل لندن باتفاقها مع واشنطن؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، عن الخطوط العريضة لاتفاق تجاري مبدئي مع المملكة المتحدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين واشنطن وحليف غربي منذ بداية ولايته الحالية، وبينما سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية الإعلان، أظهرت الأسواق البريطانية رد فعل مغايراً، إذ تراجع مؤشر "فوتسي 100" بعد صدور الخبر.

الاتفاق الذي لم يتم التوقيع عليه رسمياً بعد، منح بريطانيا بعض المكاسب، أبرزها خفض الرسوم الجمركية على أول 100 ألف سيارة تُصدرها إلى الولايات المتحدة، وفتح الباب لمناقشات جديدة بشأن الرسوم الأمريكية المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم، وفقا لموقع cnbc.

ومع ذلك، يرى مراقبون أن الاتفاق يميل لصالح الجانب الأمريكي، خاصة بعد تأكيد استمرار فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات البريطانية، وهو ما اعتبره البعض إخفاقاً في تحقيق مكاسب حقيقية للندن، لا سيما أن هذه الرسوم كانت قد فُرضت أصلاً مطلع أبريل الماضي.

وفي تصريح لشبكة CNBC، قال أندي أبوت، الرئيس التنفيذي لشركة "أتلانتيك كونتينر لاين": "ما أعلن لا يؤثر فعلياً على معظم الواردات البريطانية، إذ يقتصر على بنود محدودة للغاية".

في أسواق المال، سجلت المؤشرات الأمريكية ارتفاعاً جماعياً عقب إعلان الاتفاق، حيث صعد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.58%، و"داو جونز" بـ0.62%، و"ناسداك" بـ1.07% مدعوماً بأداء قوي لأسهم التكنولوجيا، أما في آسيا، فقد ارتفع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.2%.

وفي الصين، فاجأت الصادرات الأسواق بارتفاعها بنسبة 8.1% في أبريل مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة بكثير التقديرات التي رجحت نمواً بنسبة 1.9%، ويأتي هذا الأداء رغم تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21%، حيث ساهم نمو الصادرات إلى دول جنوب شرق آسيا في تعويض هذا الانخفاض.

نتائج مختلطة في أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا

سجلت شركة "كوينبيس" نتائج دون التوقعات للربع الأول، حيث تراجع حجم التداولات بنسبة 17%، مما أدى إلى هبوط سهمها بنسبة 3% في تداولات ما بعد الإغلاق، وفي المقابل، واصل سعر "البيتكوين" ارتفاعه ليكسر حاجز 100,000 دولار لأول مرة منذ فبراير الماضي، ما دفع أحد محللي "ستاندرد تشارترد" للاعتراف بأن توقعه السابق البالغ 120,000 دولار "ربما كان منخفضاً جداً".

شركات التجزئة الأوروبية تراجع أسعارها

تواجه علامات تجارية عالمية مثل "بوما"، و"باندورا"، و"هوغو بوس" ضغوطاً متزايدة لمراجعة استراتيجياتها التسويقية والتسعيرية في ظل التهديدات الجمركية الأمريكية الجديدة، وقد أعلنت هذه الشركات عن خطط لتعديل سلاسل التوريد وتحديث توقعات المبيعات، تحسباً لتداعيات قرارات إدارة ترامب بشأن فرض رسوم متبادلة على الشركاء التجاريين، رغم تعليق تنفيذها جزئياً لمدة 90 يوماً.