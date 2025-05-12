الأسهم العالمية ترحب بالاتفاق الأمريكي الصيني

ارتفعت الأسهم العالمية، الاثنين، بعد أن رحب مستثمرون بالتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتبديد بعض الضبابية التي تخيم على الأسواق المالية.

واختتمت، الأحد، محادثات تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأعلن الجانبان قبل قليل إنهما اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة في الوقت الحالي.

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بأن المحادثات مع الصين كانت «مثمرة للغاية»، وأن البلدين اتفقا على خفض الرسوم الجمركية المتبادلة بنسبة 115% لمدة 90 يومًا. وهذا يعني أن الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية تنخفض إلى 30%، والرسوم الجمركية الصينية على الواردات الأمريكية إلى 10%.

الأسهم الأمريكية

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، الاثنين، بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا عقب مفاوضات جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع في سويسرا.

أشارت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك إلى ارتفاع بنسبة 3.37%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.49%، وارتفع مؤشر داو جونز 808 نقاط، أي بنسبة 1.95%.

الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التداولات، بعد أن رحب مستثمرون بالتقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف إلى تهدئة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتبديد بعض الضبابية التي تخيم على الأسواق المالية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 بالمئة، وذلك مع صعود جميع البورصات بالقارة، بقيادة مكاسب 1.6 بالمئة للمؤشر داكس القياسي الألماني الذي أغلق عند أعلى مستوى على الإطلاق يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيوقع أمرا تنفيذيا لخفض أسعار الأدوية الموصوفة طبيا إلى المستوى الذي تدفعه الدول الأخرى ذات الدخل المرتفع.

وانخفضت أسهم قطاع الرعاية الصحية الأوروبي 2.9 بالمئة مع تراجع أسهم نوفو نورديسك وأسترازينيكا وجلاكسو سميث كلاين وروش القابضة بنسبة تتراوح من 3.3 بالمئة إلى 6.8 بالمئة.

وبشكل منفصل، قالت شركة إيلي ليلي الأحد إن دواءها لعلاج السمنة (زيباوند) يتفوق على دواء (ويجوفي) الذي تصنعه نوفو نورديسك في خمسة أهداف لإنقاص الوزن، مستشهدة ببيانات من تجربة مقارنة.

وانخفضت أسهم نوفو 6.8 بالمئة لتصبح من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس.

وارتفع سهم يونيكريديت بعد أن عزز ثاني أكبر بنك في إيطاليا توقعاته لعام 2025 بعد الإعلان عن زيادة مفاجئة في أرباح الربع الأول.

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع بعدما عززت مؤشرات التقدم في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين الآمال في التوصل إلى اتفاق بين الاقتصادين الرئيسيين.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.38 بالمئة إلى 37644.26 نقطة، بعد أن تداول على تراجع خلال الجلسة.

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.31 بالمئة ليغلق على 2742.08 نقطة، مسجلا سلسلة مكاسب استمرت 12 يوما وهي الأطول منذ أكتوبر تشرين الأول 2017.

وقال شووتارو ياسودا، محلل السوق لدى مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات «اشترى المستثمرون الأسهم تفاؤلا بتقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين».

وارتفع المؤشر نيكاي بنحو 20 بالمئة منذ إغلاقه في السابع من أبريل، عندما هبط إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام بعد الإعلان عن فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية واسعة النطاق.