غموض بالتصريحات الأوروبية بشأن مفاوضات الرسوم مع أمريكا

يظل الاتحاد الأوروبي عالقاً في حالة من عدم اليقين بشأن موعد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة. وقال أولوف جيل، متحدث باسم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن بروكسل تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتلافي فرض رسوم جمركية شاملة على صادراتها.

لكن وزير الاقتصاد الإيطالي «جيانكارلو جيورجيتي» قال: إن المحادثات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم الجمركية معقدة للغاية، وربما تستمر حتى الموعد النهائي المحدد في الأول من أغسطس.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أولوف جيل أن واشنطن حدّدت الأول من أغسطس المقبل كموعد نهائي لإبرام اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول الشريكة. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس»:

رغم هذه المهلة، نهدف إلى التوصل لاتفاق قبل ذلك، وربما حتى خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد أبدينا استعدادنا لإبرام اتفاق مبدئي. في السياق ذاته، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين» أن الاتحاد يواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة «ترامب» لإبرام اتفاق تجاري متوازن، مشددة على أن بروكسل مستعدة لجميع السيناريوهات.

وبحسب المجلس الأوروبي، بلغت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) عند احتساب السلع والخدمات في عام 2024.

وسجل الاتحاد الأوروبي فائضاً عندما يتعلق الأمر بتجارة السلع، لكنه سجل عجزاً في تجارة الخدمات، مما جعل فائضه التجاري الإجمالي يبلغ نحو 50 مليار يورو العام الماضي.

من المتوقع على نطاق واسع أن يوافق الاتحاد الأوروبي على تعريفة أساسية بنسبة 10%، على أمل أن يتمكن من التفاوض على بعض الإعفاءات أو إبرام صفقات أخرى بشأن قطاعات محددة.

وسيكون هذا أقل بكثير من تعريفة 50% التي دعا إليها ترامب سابقاً.

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