أسهم أوروبا تصعد مع ترقب المستثمرين مؤشرات على اتفاق تجاري مع أمريكا

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مدعومة بأسهم قطاع الدفاع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات على إحراز تقدم بشأن اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % إلى 546.94 نقطة. وصعدت المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى أيضا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء إنه سيخبر الاتحاد الأوروبي "على الأرجح" في غضون يومين بالمعدل الذي يمكن أن يتوقعه للرسوم على صادراته إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن التكتل يعامل إدارته "بشكل جيد للغاية" في المحادثات التجارية.

وأعلن ترامب أيضا عن خطط لفرض رسوم جمركية 50 % على النحاس المستورد، وقال إن الرسوم التي هدد بها منذ فترة طويلة على أشباه الموصلات والأدوية ستفرض قريبا.

وهدد بأن تصل الرسوم الجمركية على الأدوية إلى 200 بالمئة، لكنه قال إنها قد تؤجل لمدة عام تقريبا.

وكان ترامب أرجأ الموعد النهائي السابق لإبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية إلى الأول من أغسطس آب، ووصفه بالموعد النهائي، معلنا أنه "لن يكون هناك المزيد من التمديدات"

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن مفاوضي الاتحاد الأوروبي يقتربون من التوصل إلى اتفاق تجاري مع ترامب من شأنه فرض رسوم جمركية أعلى من تلك الخاصة بالمملكة المتحدة.

وارتفعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية 1.1 % ، بينما صعدت أسهم البنوك واحدا بالمئة تقريبا. وتقدمت أسهم شركات الطاقة 0.8 بالمئة.

وصعد سهم إيسيلور لوكسوتيكا 5.1 % بعد تقارير تفيد بأن ميتا بلاتفورمز استحوذت على حصة تقارب الثلاثة بالمئة في شركة صناعة النظارات.