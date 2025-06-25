الاتحاد الأوروبي يهدد برسوم انتقامية حال استمرار التعريفات الأمريكية

يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية بما في ذلك طائرات «بوينج»، في حال قرر الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» الإبقاء على التعريفة الجمركية الأساسية البالغة 10%.

ويتوقع مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن تُبقي الولايات المتحدة على بعض الرسوم الجمركية، حتى بعد انتهاء مفاوضات التجارة.

وتسارع بروكسل لإبرام اتفاق تجاري مع واشنطن قبل 9 يوليو المقبل، وهو الموعد الذي سترتفع فيه الرسوم الجمركية على معظم صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة إلى 50%.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة، «ستيفان سيجورنيه» في تصريحات لوكالة «بلومبرج»، إن الاتحاد مستعد لإعادة التوازن في بعض القطاعات الرئيسة إذا أصرت واشنطن على اتفاق تجاري غير متكافئ.

وحذر «سيجورنيه» من أن قطاع الطيران الأوروبي وخاصة شركة «إيرباص»، سيتضرر بشدة إذا استمرت واشنطن في منح «بوينج» ميزة تنافسية غير عادلة من خلال فرض رسوم إضافية على الطائرات الأوروبية.

وأضاف المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة: عدم اتخاذ خطوات موازنة سيترك قطاعاتنا الرائدة مكشوفة، لذلك هناك مصلحة اقتصادية في التحرك.

تصعيد ترامب

وكان ترامب صعّد هجومه على الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه «أُنشئ للإضرار بالولايات المتحدة»، في ضوء فائض الميزان التجاري لصالح أوروبا والحواجز المزعومة أمام الصادرات الأمريكية.

ووفقاً لتقديرات الاتحاد، فإن الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية تطال ما قيمته 380 مليار يورو (439 مليار دولار) من صادراته، أي نحو 70% من إجمالي صادراته إلى السوق الأمريكية.

تكثيف وتيرة المفاوضات

وفي ما يتعلق بتكثيف وتيرة المفاوضات، أكد مصدر في المفوضية الأوروبية، لم يفصح عن هويته، أن بروكسل تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق يخدم مصالح الجانبين، إلا أن واشنطن ما زالت تصر على مطالب تُعد مجحفة، وفق ما أوردته بلومبرج.

وتتضمن المطالب الأمريكية حصصاً لتصدير الأسماك من أوروبا بشكل قد لا يتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب إجراءات جمركية غير متبادلة، وسلسلة من الشروط المتعلقة بالأمن الاقتصادي وصفها مسؤولون أوروبيون بأنها «بعيدة عن الواقع».

وتؤكد المفوضية الأوروبية أنها ستقيّم أي اتفاق نهائي وتتخذ في حينه القرار بشأن مستوى «عدم التكافؤ» الذي يمكنها قبوله، وذلك في تنسيق تام مع الدول الأعضاء.

وفي نهاية مايو الماضي، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية وذلك بطلب من رئيسة المفوضية الأوروبية.