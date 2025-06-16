قادة الاتحاد الأوروبي يسعون لتسوية أزمة الرسوم مع أمريكا

يأمل المستشار الألماني فريدريش ميرتس في تحقيق تقدم نحو تسوية الخلاف بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، خلال اجتماعات قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في كندا.

وقال ميرتس قبيل انطلاق القمة: "لن يكون هناك حل أثناء هذه القمة، لكن ربما نقترب من حل عبر خطوات صغيرة".

كما يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني القيام بمحاولة أخرى لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن الرسوم، خلال المشاركة في قمة مجموعة السبع بمنتجع كاناناسكيس الجبلي في كندا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه المفاوضات الحالية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتجنب فرض رسوم أمريكية مرتفعة على منتجات دول الاتحاد اعتباراً من 9 يوليو المقبل.

ومن المنتظر عقد لقاء بين ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، ليكون اللقاء الثاني بينهما بعد القمة التي عقدت في واشنطن أثناء زيارة المستشار الألماني للولايات المتحدة.

وإلى جانب الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية الإيرانية، تمثل الرسوم الجمركية الأمريكية قضية مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي خلال قمة مجموعة السبع التي تضم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.





