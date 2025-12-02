«طيران الإمارات» تنقل 3.3 ملايين مسافر من وإلى الولايات المتحدة خلال عام

تواصل «طيران الإمارات» تأكيد مكانتها كأحد أبرز الناقلين الدوليين إلى الولايات المتحدة محافظة على استقرار أدائها في سوق يشهد منافسة شديدة من كبار شركات الطيران العالمية.

وأظهرت بيانات وزارة النقل الأمريكية أن «طيران الإمارات» نقلت 3.3 ملايين مسافر من وإلى الولايات المتحدة، مع معدل إشغال مقاعد 75% خلال الفترة من أغسطس 2024 حتى يوليو 2025، وهو رقم يعكس قدرة الناقلة على الحفاظ على قاعدة عملائها الضخمة رغم التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات السوق.

وتستفيد «طيران الإمارات» من سمعتها القوية في تقديم تجربة سفر فاخرة ومتكاملة، تشمل رحلات مريحة على طائرات حديثة مثل A380 وB777، إلى جانب خدمات الضيافة المميزة على متن الطائرة، ما يجعلها خياراً مفضلاً للمسافرين من الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.

كما توفر الناقلة شبكة رحلات واسعة تغطي معظم المدن الأمريكية الكبرى، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو، ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة أمام شركات الطيران الأخرى.

ورغم أن «طيران الإمارات» تحتل المرتبة الثانية عشرة بين أفضل 15 شركة طيران دولية تسافر إلى الولايات المتحدة، إلا أن ثبات أعداد المسافرين وإشغال المقاعد يشير إلى قوة العلامة التجارية واستراتيجية النمو المستدامة التي تعتمدها الشركة التي حافظت الشركة على مستويات خدمة عالية مع تقديم عروض جذابة للمسافرين الدوليين، مما ساعدها على مواجهة تقلبات السوق دون أي تراجع في عدد الركاب مقارنة بالفترة السابقة.

كما تلعب «طيران الإمارات» دوراً مهماً في تعزيز حركة السفر الدولي من وإلى الولايات المتحدة، حيث تمثل رحلاتها حلقة وصل استراتيجية بين الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية، ما يتيح للركاب خيارات واسعة للاتصال بالمدن الأمريكية المختلفة عبر دبي كنقطة محورية.

ويشير الخبراء إلى أن القدرة على مزج الفخامة مع الكفاءة التشغيلية هي سر نجاح «طيران الإمارات» في السوق الأمريكية، حيث تمكنت الشركة من الحفاظ على مستويات إشغال مقاعد مرتفعة، رغم المنافسة الشديدة من شركات أخري وتقديم تجربة سفر متكاملة تجذب المسافرين من مختلف أنحاء العالم.