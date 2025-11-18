«طيران الإمارات» أفضل ناقلة جوية في العالم للعام الثامن على التوالي بجوائز «الترا 2025»

حصدت «طيران الإمارات» لقب «أفضل ناقلة جوية في العالم» للعام الثامن على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «الترا 2025» المرموقة الذي أقيم في دبي، وجاء التتويج بناء على تصويت شبكة «ألترا ترافيل» العالمية التي تضم أكثر من 1.2 مليون مسافر، كما توجت الناقلة أيضاً بجائزتي «أفضل درجة سياحية ممتازة في العالم» و«جائزة الإنجاز مدى الحياة في خدمة قطاع الطيران العالمي»، التي منحت إلى السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات».

وقال السير تيم كلارك، رئيس شركة «طيران الإمارات»: «هذا التكريم الذي يشكل دافعاً جديداً لمواصلة مسيرة الريادة والتميز التي رسخت مكانة «طيران الإمارات» كأفضل ناقلة جوية في العالم. ونوجه شكرنا لجميع المسافرين الذين منحونا أصواتهم وثقتهم لنا عاماً بعد عام. ونحرص دائماً في «طيران الإمارات» على أن يعيش عملاؤنا تجربة السفر بـ«تميز دائم» بكل تفاصيلها، ومن هذا المنطلق نواصل الاستثمار بقوة في تعزيز تجربة السفر، سواء عبر توسيع شبكتنا العالمية، أو تحديث أسطولنا ومقصوراتنا ضمن برنامج التحديث الشامل للطائرات الذي تتجاوز قيمته 5 مليارات دولار، أو من خلال تبني أحدث التقنيات وتطوير الكفاءات البشرية لضمان تجربة سفر أكثر سلاسة ورفاهية، حيث نرفع معاييرنا باستمرار لأننا نؤمن أن عملاءنا يستحقون الأفضل دائماً».

وتوجت «طيران الإمارات» بهذا اللقب المرموق بفضل تجربة العملاء الاستثنائية التي تقدمها وشبكتها العالمية التي تغطي أكثر من 150 وجهة حول العالم، إضافة إلى أسطولها من طائرات الإيرباص A380 وA350 والبوينغ 777 التي تجمع بين الراحة والاعتمادية والاتصال السلس.

وجاء فوز الناقلة بجائزة أفضل درجة سياحية ممتازة في العالم ليؤكد النجاح الكبير الذي حققته هذه الدرجة، والتي حصدت أيضاً جائزة أفضل درجة سياحية ممتازة ضمن جوائز «إيرلاين ريتينغس».

وتقديراً لإسهاماته الاستثنائية في صناعة الطيران العالمية، حظي السير تيم كلارك، رئيس «طيران الإمارات»، بتكريم رفيع من جوائز «ألترا» تمثل في جائزة الإنجاز مدى الحياة لخدماته في قطاع الطيران العالمي، تكريماً لمسيرته المهنية المتميزة التي بدأت عام 1972، وانضمامه إلى «طيران الإمارات» عام 1985 قبل أن يتولى منصب رئيس الشركة عام 2003. وخلال قيادته، تحولت «طيران الإمارات» من شركة واعدة إلى واحدة من أكبر الناقلات الجوية الدولية في العالم التي تشتهر بابتكاراتها المتواصلة واستراتيجيتها الطموحة في تطوير الأسطول وتوسيع شبكتها العالمية. كما نال السير تيم كلارك مؤخراً جائزة الإنجاز المتميز من مؤسسة Wings Club Foundation تقديراً لدوره الريادي وإسهاماته البارزة في تطوير قطاع الطيران على المستوى العالمي.