طيران الإمارات الأفضل عالمياً في الرحلات الطويلة لعام 2025

حصدت شركة طيران الإمارات لقب أفضل شركة طيران للرحلات الطويلة لعام 2025، وذلك ضمن جوائز السفر السنوية التي تنظمها صحيفتا "التايمز والصنداي تايمز" البريطانيتان، وتعتمد بشكل رئيسي على تصويت المسافرين البريطانيين.

وشارك في التصويت أكثر من 900 ألف شخص لاختيار الأفضل في قطاع السفر، من شركات طيران وخطوط رحلات بحرية ومشغلين سياحيين وفنادق، بالإضافة إلى أفضل الوجهات السياحية حول العالم.

وجاء تتويج طيران الإمارات نتيجة رضا المسافرين عن جودة خدماتها الفاخرة، والتي تشمل أجنحة الدرجة الأولى المزودة بمقصورات خاصة وخدمات راقية، فضلاً عن أسطولها الحديث الذي يضم طائرات إيرباص A380 ذات المساحات الرحبة، والتي باتت رمزاً لتجربة السفر الفاخرة على متن الشركة.

كما واصلت الشركة توسّعها العالمي خلال عام 2025، مضيفة خمس وجهات جديدة إلى شبكتها، من بينها شنتشن في جنوب الصين، ودمشق، وسييم ريب في كمبوديا، ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية الشركة لتعزيز الربط الجوي بين الشرق الأوسط وباقي قارات العالم.

وتفوقت طيران الإمارات على عدد من أبرز شركات الطيران العالمية في فئة الرحلات الطويلة، وجاءت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) في المركز الثاني، بينما حلّت الخطوط الجوية السنغافورية في المركز الثالث.

وكانت طيران الإمارات قد حصلت أيضاً على اللقب نفسه في نسخة 2024 من الجوائز، ما يعكس استمرارية تميزها وتفوقها في أعين المسافرين البريطانيين، الذين يُعرف عنهم كثافة السفر جواً، حيث قاموا بنحو 95 مليون رحلة خارجية العام الماضي، وفق بيانات حكومية.

وفي فئة الرحلات القصيرة، تصدرت الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيرويز» القائمة، مدعومة بخطة تطويرية طموحة بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه إسترليني، وتضمنت الخطة تحديث المقصورات والطائرات، إلى جانب الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل التأخير والإلغاء،، تلتها في القائمة «إيزي جت» و«جيت2».

أفضل شركة طيران للرحلات الطويلة:

1 - طيران الإمارات

2 - بريتيش إيروايز

3 - الخطوط الجوية السنغافورية

الأفضل للرحلات القصيرة:

1 - بريتيش إيروايز

2 - إيزي جيت

3 - جيت 2