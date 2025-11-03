«إتش إس بي سي» يدعم تمويل شراء طيران الإمارات 6 طائرات A350 عبر صفقة تأجير تشغيلي ياباني

أعلن بنك «إتش إس بي سي» تكليفه بتمويل شراء ست طائرات من طراز إيرباص A350-900 طيران الإمارات من خلال عقد تشغيل ياباني مع خيار الشراء إذ تم حتى هذه اللحظة تمويل خمس منها ويجري العمل على استكمال تمويل الأخيرة، لتعود بذلك الناقلة إلى سوق التأجير التشغيلي الياباني بعد مرور ست سنوات، وتأكيداً على خبرة HSBC في برامج تمويل الأصول.

واستقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جورج الحدّاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، للاحتفال بهذه الصفقة.

حضر اللقاء سمير عساف، رئيس مجلس إدارة إتش إس بي سي الشرق الأوسط القابضة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والمستشار الأول لمجموعة إتش إس بي سي، وعبدالفتاح شرف، رئيس مجلس إدارة بنك إتش غس بي سي الشرق الأوسط وسليم كيرفنجه، الرئيس التنفيذي لبنك إتش غس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي في الإمارات وشيخة المرّي، رئيس الخدمات المصرفية للبنك في الإمارات، بينما حضر من مجموعة الإمارات مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة.

وجاءت الصفقة بأسعار جيدة وشروط فعّالة، مع إتاحة الفرصة لطيران الإمارات لتنويع مصادر تمويلها وقاعدة سيولتها النقدية بما يتجاوز مصادر التمويل التقليدية.

وقال محمد المرزوقي: لطالما قام بنك «إتش إس بي سي»، على مدى الأربعين عاماً الماضية، بدعم مسيرة طيران الإمارات منذ استلامها لأول طائرة حتى وصولها إلى مكانتها الرائدة اليوم كواحدة من أهم الناقلات الجوية الرائدة عالمياً.

وصفقة التمويل هذه تؤكد على متانة العلاقة القائمة فيما بيننا وعلى ثقتنا المشتركة بأهمية قطاع الطيران في دولة الإمارات.

ومع اقترابنا من الذكرى الثمانين لتأسيسنا في دولة الإمارات العام المقبل، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بربط الشركات المحلية الرائدة مثل طيران الإمارات برأس المال والفرص العالمية.

ودخلت طائرة إيرباص A350-900 إلى الخدمة في أسطول طيران الإمارات في نوفمبر 2024.

وتعاون بنك إتش إس بي سي وطيران الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية في العديد من المشاريع الرائدة، بما في ذلك ترتيب أول صفقة صكوك مضمونة من قِبل وكالة ائتمان الصادرات.

حيث اعتبرت هذه الصفقة، في حينها، أكبر صفقة لإصدار السندات في أسواق رأس المال مدعومة من قبل وكالة ائتمان الصادرات في قطاع الطيران.