«إتش إس بي سي» يدعم تمويل شراء طيران الإمارات 6 طائرات A350 عبر صفقة تأجير تشغيلي ياباني

واستقبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، جورج الحدّاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إتش إس بي سي» القابضة، للاحتفال بهذه الصفقة.
وجاءت الصفقة بأسعار جيدة وشروط فعّالة، مع إتاحة الفرصة لطيران الإمارات لتنويع مصادر تمويلها وقاعدة سيولتها النقدية بما يتجاوز مصادر التمويل التقليدية.
وقال محمد المرزوقي: لطالما قام بنك «إتش إس بي سي»، على مدى الأربعين عاماً الماضية، بدعم مسيرة طيران الإمارات منذ استلامها لأول طائرة حتى وصولها إلى مكانتها الرائدة اليوم كواحدة من أهم الناقلات الجوية الرائدة عالمياً.
وصفقة التمويل هذه تؤكد على متانة العلاقة القائمة فيما بيننا وعلى ثقتنا المشتركة بأهمية قطاع الطيران في دولة الإمارات.
ومع اقترابنا من الذكرى الثمانين لتأسيسنا في دولة الإمارات العام المقبل، فإننا نؤكد التزامنا الراسخ بربط الشركات المحلية الرائدة مثل طيران الإمارات برأس المال والفرص العالمية.
ودخلت طائرة إيرباص A350-900 إلى الخدمة في أسطول طيران الإمارات في نوفمبر 2024.
وتعاون بنك إتش إس بي سي وطيران الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية في العديد من المشاريع الرائدة، بما في ذلك ترتيب أول صفقة صكوك مضمونة من قِبل وكالة ائتمان الصادرات.
حيث اعتبرت هذه الصفقة، في حينها، أكبر صفقة لإصدار السندات في أسواق رأس المال مدعومة من قبل وكالة ائتمان الصادرات في قطاع الطيران.