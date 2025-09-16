"إتش اس بي سي" يفتتح أول مركز إقليمي لإدارة الثروات في دبي

أعلن بنك"إتش اس بي سي" HSBC عن إفتتاح أول مركز لإدارة الثروات له بشكل رسمي في المنطقة في دولة الإمارات وذلك ضمن فرعه الرئيسي في جميرا بدبي.

وصُمم مركز إدارة الثروات لخدمة عملاء Premier وتزويدهم بالخبراء المتخصصين في إدارة الثروات، ليوفر لهم بيئة خاصة وحصرية لعقد اجتماعاتهم، والتشاور مع مدراء علاقاتهم المصرفية المتخصصين لدى HSBC، والحصول على الحلول المصممة خصيصاً لتنمية ثرواتهم وإدارتها وحمايتها.

كما يضم المركز مساحة مخصصة للفعاليات، والتي ستُستخدم في فعاليات حصرية متنوعة، بما في ذلك الجلسات التعليمية والندوات وفعاليات التواصل.

ويتماشى استثمار HSBC في افتتاح مركز إدارة الثروات وتطوير الخدمات المصممة خصيصاً مع تزايد تركيز البنك على مناطق آسيا والشرق الأوسط، وعلى القطاعات التي تتمتع فيها شبكته الدولية بميزة تنافسية، وكذلك على نمو قطاع إدارة الثروات العالمية وخدمات Premier المصرفية (IWPB).

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط في الإمارات : "تشير البيانات إلى تحوّل دولة الإمارات لتصبح الوجهة الأولى للمستثمرين ورواد الأعمال الأثرياء على المستوى العالمي، من خلال جذبها لعدد اكبر من أصحاب الثروات أكثر من أي دولة أخرى في العالم. وتوفر مبادرات مثل منح الإقامات طويلة الأجل التي تتيح لأصحاب هذه الثروات إمكانية الاستقرار مع عائلاتهم والذي بدوره يوسع قاعدة العملاء الذين تتوافق احتياجاتهم في مجال إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخارجية مع الخبرات التي يوفرها HSBC وشبكته الدولية بشكل مباشر في هذا المجال."

كما نشهد أيضاً تحولاً واضحاً في شريحة العملاء من أصحاب الثروات: فهم أصغر سناً وأكثر تنوعاً واهتماماً بالتقنيات الرقمية. كما أنهم يهتمون بالقطاعات الاقتصادية الجديدة والتكنولوجيا وفئات الأصول مثل الذهب. ويتحرك بنك HSBC بسرعة لتلبية هذا الطلب من خلال توفير الحلول المبتكرة لمساعدتهم على تنمية ثرواتهم وحمايتها."

الاتصال العالمي

وأعلن بنك HSBC، خلال العام، عن إنشاء مراكز مخصصة لإدارة الثروات عبر شبكة فروعه المنتشرة في كل من الصين وهونغ كونغ وتايوان والمملكة المتحدة وماليزيا والمكسيك حتى الآن. ومن خلال تسهيل الاتصال العالمي عبر شبكة دولية واسعة، فإن الغاية من مراكز إدارة الثروات هي جذب العملاء ذوي التوجهات العالمية القادرين على إدارة سيولتهم النقدية ومعاملات التداول بالعملات وتخصيص الأصول في جميع المناطق بكل كفاءة وسهولة.

شريحة متنامية

وقال دينيش شارما، رئيس إدارة الثروات العالمية وخدمات Premier المصرفية (IWPB) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: " من أجل تلبية احتياجات الشريحة المتنامية من العملاء الأثرياء ذوي التوجهات العالمية، قمنا بإفتتاح هذا المركز الذي يعد اكبر استثمار للبنك في مجال إدارة الثروات العالمية وخدمات Premier المصرفية خلال العقدين الماضيين وذلك بهدف تعزيز قطاع ادارة الثروات ومواكبة فرص النمو في المستقبل. كما نواصل الاستثمار في تطوير بنيتنا التحتية وإعداد مواردنا البشرية وتعزيز منتجاتنا، وان افتتاح مركزنا الجديد لإدارة الثروات يعتبر الخطوة الأولى في سلسلة من التحسينات التي نجريها لترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز رئيسي لإدارة الثروات ضمن شبكة فروعنا."

واضاف أننا نوفر الدعم لهذه الشريحة المتنامية من العملاء لمساعدتهم على تبسيط إدارة أموالهم عبر مواقع متعددة من خلال الاستفادة من ترابط أسواقنا الدولية الرئيسية."

ويهدف بنك HSBC، على المستوى العالمي وبخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى توسيع شبكة مراكز إدارة الثروات هذه لتسهيل الاستثمار والتخطيط لإدارة ثروات العملاء في الخارج بكل سلاسة.

الاستثمارات الرقمية

وختم دينيش شارما : "من شأن المركز الجديد، المُجهّز بالكوادر المتخصصة والمدربة تدريباً مُعزّزاً، بالإضافة إلى التحسينات الأخرى في الخدمات، والاستثمارات الرقمية الأخيرة، أن يسهم في تعزيز حصتنا في هذا القطاع من الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة. فعلى سبيل المثال، تمكنت منصة "وورلد تريدر" لدينا من تحقيق نمو كبير في قيمة عمليات التداول لتصل إلى 800 مليون دولار أمريكي خلال 12 شهراً منذ بداية إطلاقها. وسواءً كان ذلك من خلال الاستثمارات الشخصية أو عبر المنصات الرائدة في السوق، فإن ربط العملاء بعالمٍ من الفرص هو الأمر الذي نتقنه في هذا المجال."