محمد بن راشد: طيران الإمارات إحدى مفاخرنا الوطنية وقصة نجاح غير مسبوقة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن طيران الإمارات إحدى مفاخرنا الوطنية وإحدى أهم محركات مسيرتنا التنموية وإحدى أهم خطوط الطيران العالمية، وهي قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة.

وقال سموه في حسابه عبر منصة " إكس": "قبل أربعين عاماً في 25 أكتوبر 1985 انطلقت أول رحلة لطيران الإمارات.. ومعها انطلقت طموحات كبيرة نحو السماء".

وأضاف سموه: "أصبحت إحدى أفضل خطوط طيران العالم .. تربطنا بشكل مباشر مع 152 مدينة .. تنقل البشر .. وتنقل معهم أحلامهم وطموحاتهم إلى دبي وعبر دبي.. نقلت عبر مسيرتها أكثر من 860 مليون إنسان عبر قارات العالم".

وتابع سموه: "اليوم هي إحدى مفاخرنا الوطنية.. وإحدى أهم محركات مسيرتنا التنموية .. وإحدى أهم خطوط الطيران العالمية .. شكرا أحمد بن سعيد وفريقه الذي يتجاوز 100 ألف موظف يواصلون الليل بالنهار لتبقى طيران الإمارات قصة نجاح إماراتية غير مسبوقة".