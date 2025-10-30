19.5 مليون زائر متوقع لدبي بحلول نهاية 2025

وكانت دبي استقبلت العام الماضي بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة 9 % مقارنة بـ2023، الذي استضافت فيه 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام.
وقالت فيدي شاه، المدير ورئيس قسم التقييم التجاري في كافنديش ماكسويل: «سوق الضيافة في دبي حقق أداءً قوياً حتى الآن في 2025، مع ارتفاع أعداد الركاب والزوار الدوليين ومعدلات الإشغال والمتوسط اليومي للغرفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويستند هذا النمو إلى أمان المدينة وسهولة الوصول إليها وتنوع عروضها وبرامجها الحيوية من الفعاليات، إلى جانب المبادرات الحكومية والمعالم السياحية الجديدة التي تعزز من جاذبية دبي.
ومع دخولنا فترة الذروة في السفر وارتفاع وتيرة فعاليات دبي، من المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين إلى 19.5 مليوناً بحلول نهاية العام، في حين يُتوقع أن يصل معدل إشغال الفنادق لبقية 2025 إلى 78.5 %.
ومن المتوقع أيضاً ارتفاع المتوسط اليومي للغرفة، مدفوعاً بالطلب المستمر على السفر الترفيهي والتجاري، وتوسع العرض الفندقي الفاخر، ووضع دبي وجهة فاخرة عالمية رائدة».