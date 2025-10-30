19.5 مليون زائر متوقع لدبي بحلول نهاية 2025

أكدت شركة «كافنديش ماكسويل» المتخصصة في الاستشارات العقارية أن عدد زوار دبي سيرتفع إلى أكثر من 19.5 مليون زائر بنهاية 2025، مع استمرار ارتفاع التدفقات السياحية خلال الأشهر المقبلة، بالتزامن مع دخول الإمارة موسم الذروة السياحي في الربع الأخير من العام الجاري.

وكانت دبي استقبلت العام الماضي بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة أكثر من 18.72 مليون زائر دولي، بزيادة 9 % مقارنة بـ2023، الذي استضافت فيه 17.15 مليون زائر، لتواصل تسجيل أرقام قياسية في كل عام.

وكشف تقرير «كافنديش ماكسويل» الذي جاء بالتزامن مع قمة «مستقبل الضيافة العالمية» أن الغرف الفندقية الفاخرة في دبي استحوذت على نحو 64 % من إجمالي عدد الغرف في الإمارة مع نهاية أغسطس الماضي، حيث بلغ عدد الغرف في فئة خمس نجوم 54100 غرفة، وفي فئة أربع نجوم 43400 غرفة، ما يمثلان معاً نحو ثلثي المخزون الفندقي الإجمالي في الإمارة الذي وصل إلى 152300 غرفة من مختلف الفئات.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس، نجحت دبي في استقبال نحو 12.54 مليون زائر دولي، بزيادة تتجاوز 5% مقارنة بنفس الفترة من 2024.

وقالت فيدي شاه، المدير ورئيس قسم التقييم التجاري في كافنديش ماكسويل: «سوق الضيافة في دبي حقق أداءً قوياً حتى الآن في 2025، مع ارتفاع أعداد الركاب والزوار الدوليين ومعدلات الإشغال والمتوسط اليومي للغرفة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويستند هذا النمو إلى أمان المدينة وسهولة الوصول إليها وتنوع عروضها وبرامجها الحيوية من الفعاليات، إلى جانب المبادرات الحكومية والمعالم السياحية الجديدة التي تعزز من جاذبية دبي.

ومع دخولنا فترة الذروة في السفر وارتفاع وتيرة فعاليات دبي، من المتوقع أن يصل عدد الزوار الدوليين إلى 19.5 مليوناً بحلول نهاية العام، في حين يُتوقع أن يصل معدل إشغال الفنادق لبقية 2025 إلى 78.5 %.

ومن المتوقع أيضاً ارتفاع المتوسط اليومي للغرفة، مدفوعاً بالطلب المستمر على السفر الترفيهي والتجاري، وتوسع العرض الفندقي الفاخر، ووضع دبي وجهة فاخرة عالمية رائدة».