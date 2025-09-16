الطلب المتزايد يقود نمو سوق العقارات في أبوظبي

يشهد سوق العقارات في أبوظبي طفرة قوية في الطلب على الوحدات السكنية، ما يعكس ثقة المستثمرين والمقيمين في الإمارة كوجهة رائدة للعيش والاستثمار. وقد أكد خبراء القطاع خلال فعاليات المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس 2025)، الذي استضافه مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أن الطلب القوي يواصل دفع السوق نحو مستويات جديدة من النمو والاستقرار.

ووفقاً لتقديرات شركة كافنديش ماكسويل، من المتوقع أن يتجاوز عدد الوحدات السكنية المتاحة في أبوظبي 11,900 وحدة خلال عام 2025، فيما يجري العمل على تطوير أكثر من 33,000 وحدة إضافية حتى عام 2029.

وقال عامر الأحبابي، رئيس مجلس إدارة شركة كابستون: يشكل تنويع الاقتصاد في أبوظبي عاملاً رئيسياً في خلق وظائف وفرص جديدة، الأمر الذي يغذي مستويات طلب غير مسبوقة على الوحدات السكنية عالية الجودة. هذا الطلب القوي لا يقتصر فقط على المقيمين، بل يجذب أيضاً المستثمرين الدوليين الذين يبحثون عن فرص مجزية في واحدة من أكثر مدن العالم أماناً.

وأضاف: الطلب الكبير يسهم في تعزيز الأسعار وتحقيق عوائد استثمارية مرتفعة، حيث تُباع المشاريع العقارية بالكامل خلال فترات وجيزة من إطلاقها.

كما أشار إلى أن التأشيرة الذهبية والتوجهات الحديثة مثل تحويل الأصول العقارية إلى رموز رقمية تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية المستوى. وأكد: لقد وضعت الحكومة بنية تنظيمية قوية تضمن حماية المستثمرين الدوليين، ونحن في كابستون ملتزمون بدعم هذا التوجه بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين.