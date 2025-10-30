«كوماك» الصينية تبدأ رحلتها العالمية من معرض دبي للطيران

ومنذ تأسيسها عام 2008، سعت «كوماك» إلى تحقيق حلم الصين في تعزيز حضورها العالمي في صناعة الطائرات التجارية بعد عقود من الهيمنة الثنائية بين بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية.

وتُعد طائرة C919، التي تعتبر الرد الصيني على طرازي بوينغ 737 وإيرباص A320، أبرز منتجات الشركة حتى الآن، تليها الطائرة الإقليمية ARJ21، التي أعادت «كوماك» تسميتها هذا العام إلى C909 ضمن خطة لإعادة هيكلة العلامة التجارية وتوحيد تصنيف الطائرات الصينية ضمن نظام رقمي جديد.

ورغم نجاحات الشركة داخل الصين، حيث تشغل شركات محلية مثل تشاينا إيسترن وتشاينا ساذرن العشرات من هذه الطائرات، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في كسب ثقة الأسواق العالمية، وهو ما تمثل خطوة المشاركة في معرض دبي للطيران 2025 أول اختبار فعلي له.

ويدرك صانعو القرار في «كوماك» أن الشرق الأوسط يُمثل ساحة اختبار صعبة لأي طائرة جديدة، إذ تُعتبر المنطقة موطناً لأقوى شركات الطيران في العالم مثل طيران الإمارات والاتحاد للطيران والخطوط القطرية، التي تمتلك أساطيل ضخمة من طائرات بوينغ وإيرباص.

تواجه «كوماك» تحدياً أساسياً آخر يتعلق بشهادات الاعتماد الدولية.

فحتى الآن، لم تحصل طائراتها على اعتماد من وكالة سلامة الطيران الأوروبية أو هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية، ما يحدّ من إمكانية بيعها خارج الصين ودول محدودة ترتبط باتفاقات ثنائية مع بكين.

ومع ذلك، فإن الشركة تتقدم بخطوات تدريجية في هذا المسار، خصوصاً بعد إعلانها أن أكثر من 130 طائرة C919 في مراحل التجميع أو التسليم، مع طلبات مؤكدة من أكثر من 10 شركات طيران صينية.

ويؤكد مراقبون أن المشاركة في معرض دبي للطيران قد تشكل بداية لمسار الاعتراف الدولي إذا نجحت «كوماك» في إقناع الخبراء وكبار المشغلين بجودة التصميم والكفاءة التشغيلية لطائراتها، مشيرين إلى أن المشاركة في معرض دبي للطيران تمثل إعلاناً صريحاً عن دخول الصين بقوة إلى نادي الكبار في صناعة الطيران المدني.

فالمعرض يقام في واحدة من أكثر المدن انفتاحاً على التكنولوجيا والابتكار، ويُتابعه إعلام عالمي ضخم، ما يجعل الظهور فيه بمثابة «إطلاق رسمي» لمرحلة جديدة من الطموح الصيني.