معرض دبي للطيران 2025 يستضيف جناح الفضاء الأكبر على الإطلاق

يستعد معرض دبي للطيران 2025 للكشف عن جناح الفضاء الأكبر على الإطلاق، والذي تم تنظيمه بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، وهي واحدة من الشركاء الاستراتيجيين للمعرض.

ويستمر برنامج الفضاء لخمسة أيام، ويجمع تحت مظلته وكالات فضاء دولية وشركات رائدة في تكنولوجيا الفضاء ومجموعة من الشركات الناشئة والمستثمرين والأكاديميين لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز فرص التعاون، وتطوير جوانب التسويق لتقنيات الفضاء.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، على ارتباط المبادرات الفضائية الطموحة لدولة الإمارات بشكل وثيق بالأولويات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار. وأوضح معاليه أن جناح الفضاء في معرض دبي للطيران يسهم بتوطيد الشراكات البنّاءة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز العلاقات الثنائية بين الأطراف المعنية، ويسهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد الفضائي المتنامي في الدولة.

وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: "في الوقت الذي نمضي فيه نحو تعزيز بصمتنا لدفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الفضائي العالمي، والذي من المتوقع أن يتجاوز حجمه تريليون دولار بحلول عام 2040، فإننا نؤكد التزامنا بدعم مستقبل التعاون الدولي في قطاع الفضاء، ليحافظ على مستويات الابتكار والشمول التي تميّزه، وليلعب دوراً حيوياً في تعزيز الرخاء الإنساني".

وينعقد مؤتمر الفضاء، وهو أحد الفعاليات الرئيسية لمعرض دبي للطيران 2025، على منصة الطيران والفضاء 2050 يومي17 - 18 نوفمبر، حيث يجمع أكثر من 50 من الخبراء العالميين ورواد الفضاء وقادة القطاع لاستكشاف مجالات الاستخدام المسؤول للفضاء والحلول التكنولوجية المتطورة وبعثات الاستكشاف المستقبلية والتطبيقات المتاحة والتي تؤثر على الحياة اليومية للناس، بالإضافة إلى أولويات الاستثمار الناشئة التي تعيد صياغة اقتصاد الفضاء.

ويشارك في مؤتمر الفضاء ديف ليمب، الرئيس التنفيذي لدى بلو أوريجين، يوم 17 نوفمبر، حيث يقدم رؤيته الاستشرافية حول مستقبل الاستكشاف التجاري للفضاء والابتكار في هذا القطاع. وتؤكد مشاركة ليمب على أهمية معرض دبي للطيران كمنصة مثالية تجمع قادة القطاع على مستوى العالم لرسم ملامح المرحلة المقبلة لرحلات البشر نحو الفضاء.

وسيشهد المؤتمر مشاركة نخبة استثنائية من القادة والخبراء العالميين، من بينهم: خوان أندريس كارو، نائب مساعد الوزير للشؤون الدولية والفضائية في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التابعة لوزارة التجارة الأمريكية، وماريل بوروفيتز، مديرة إدارة التعاون الدولي في الوعي الظرفي الفضائي بمكتب شؤون الفضاء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بوزارة التجارة الأمريكية، وكريس وايت-هورن، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء البريطانية، وجوناثان هونغ، المدير التنفيذي لمكتب تكنولوجيا وصناعة الفضاء في سنغافورة، والدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي لوكالة العلوم الفضائية الوطنية في مملكة البحرين، وتيودورو فالينتي، رئيس وكالة الفضاء الإيطالية، والدكتور سعود الشعيلي، رئيس البرنامج الوطني للفضاء في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان، وجورجيو تومّينو، المستشار الفني الأول لبرامج النقل الفضائي في وكالة الفضاء الأوروبية ، ولوكا ديل مونتي، رئيس إدارة التمكين التجاري في وكالة الفضاء الأوروبية.

يوفر معرض دبي للطيران 2025، بالإضافة إلى المؤتمر، فرصة مميزة لاستكشاف الفضاء من خلال فعاليات تفاعلية. كما يمكن للزوار حضور لقاءات مع مجموعة من رواد الفضاء، بمن فيهم الدكتورة شيان ليو بروكتور وكلود نيكولييه، مما يوفر لهم تجربة ملهمة وتفاعلية مع الجمهور الأوسع من خلال المحادثات والجلسات الطلابية واللقاءات في منطقة سكاي فيو. كما يتيح التكامل مع منصة فيستا الخاصة بالشركات الناشئة إمكانية التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال في قطاع الفضاء من خلال المسابقات والإرشادات وفرص التواصل.

ويبرز من فعاليات المعرض تحدي "أوربت إكس: أنظمة الفضاء المرنة"، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع مجموعة إيدج وفضاء، والذي يدعو الشركات الناشئة إلى ريادة الجيل القادم من أنظمة الأقمار الصناعية الصغيرة وهياكل الشبكات المدارية المصممة لأغراض زيادة السرعة وتعزيز مستويات التكيف والتأثير بالوقت الفعلي.

ويُعزَّز هذا التركيز على ريادة الأعمال من خلال رؤية دولة الإمارات لإنشاء منطقة الفضاء الاقتصادية، وهي منظومة متكاملة مخصّصة لاستقطاب الشركات العالمية العاملة في قطاع الفضاء، ودعم روّاد الأعمال، وتسريع الاستثمارات في المشاريع التجارية الفضائية. كما ستحظى مشاركة الشباب باهتمام خاص من خلال مبادرة قادة الجيل القادم وحلقات الشباب التي تنظمها بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وذلك بهدف تحفيز المواهب الشابة لاستكشاف مسيرات مهنية في قطاعات العلوم والتكنولوجيا وابتكارات الفضاء.

وقال سعادة سالم القبيسي، المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء: "يقدم معرض دبي للطيران 2025 منصة في غاية الأهمية لتعزيز فرص التعاون الدولي في قطاع الفضاء. ويجمع المعرض بين الوكالات والشركات الرائدة وأهم المبتكرين، مما يرسخ دور دولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً لاستكشاف الفضاء والتسويق للقطاع، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2030، ويعكس طموحنا لتطوير تقنيات من شأنها معالجة التحديات التي يواجهها العالم على الأرض وخارجها".

ومن المتوقع أن ينمو قطاع تكنولوجيا الفضاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.1% حتى عام 2030، حيث تشكل دولة القوة الدافعة للزخم في المنطقة من خلال إقامة مشاريع سابقة وقادمة في قطاع الفضاء، بما في ذلك مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، وتطوير مجموعة أقمار الرادار المزود بفتحة عدسة اصطناعية.

وقال سعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء: "يمثل أكبر جناح لقطاع الفضاء في معرض دبي للطيران 2025 انعكاساً واضحاً للأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي كمحرك للابتكار وفرص الاقتصاد. ويجمع الجناح على منصة واحدة الوكالات العالمية والشركات الرائدة ورواد الأعمال والمستثمرين، ما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون وتعزيز الفرص التجارية. وتمثّل مشاركة مركز محمد بن راشد للفضاء في هذا الجناح المميز فرصة ثمينة لاستكشاف شراكات مستقبلية تعزز قطاع الفضاء الوطني، وتُسهم في دفع عجلة التقدم العلمي، وتلهم الجيل القادم من المستكشفين. كما يعكس الجناح استمرار دبي في توفير بيئة محفزة للأفكار والمبادرات التي تعيد تشكيل مستقبل استكشاف الفضاء وتستثمر فوائده لخدمة البشرية".

وقال سعادة علي الهاشمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العالمي لمشغلي الأقمار الصناعية (GSOA)، الرئيس التنفيذي للخدمات الفضائية في "سبيس 42”، وعضو مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء: "تقوم طموحات دولة الإمارات في مجال الفضاء على ركائز التعاون والغاية المشتركة. ومع عملنا على ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للابتكار الفضائي، يصبح توطيد الشراكات التي تُحوِّل القدرات التقنية إلى أثر ملموس على حياة الناس أمراً أساسياً لمسيرة التقدّم. وتُسهم قدرات "سبيس 42" في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والذكاء الجغرافي المكاني في هذا الجهد الجماعي، بما يعزّز البنية التحتية والخبرات التي ترسّخ موقع دولة الإمارات في اقتصاد الفضاء العالمي المتطوّر."

ويلعب معرض دبي للطيران 2025 دوراً هاماً في تسليط الضوء على التطورات العلمية والتكنولوجية، والشراكات العالمية، وأساليب تطوير قدرات القوى العاملة، وخلق الفرص للشركات الناشئة والوكالات والمؤسسات العاملة في مجال الفضاء.

وتضم قائمة المشاركين وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، وسبيس42، وفَضاء، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وشركة إيرباص، وتاليس إيلينا سبيس، وستار لينك، وإس تي إنجنيرنج، وآيس آي، وإينوسبيس، وون ويب التابعة لشركة يوتلسات، وفاست، إلى جانب بلاك سكاي، ومجموعة نيو للفضاء. كما تشمل خبراء من وكالاتٍ عالمية، مثل وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء البريطانية، ووكالة الفضاء الإيطالية، ووكالة الفضاء الفرنسية، ووكالة الفضاء السعودية، ووكالة الفضاء البحرينية، إضافة إلى مكتب تكنولوجيا الفضاء والصناعة في سنغافورة.

ويلعب المبتكرون الإماراتيون الرائدون دوراً بارزاً في جناح الفضاء، حيث يعرضون تقنياتٍ حديثة من شأنها المساهمة في ترسيخ حضور دولة الإمارات المتنامي في مشهد اقتصاد الفضاء العالمي.

وبدورها أضافت الدكتورة نجوى أعرج، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي: "نفخر في معهد الابتكار التكنولوجي بتقديم تقنياتٍ حديثة في معرض دبي للطيران، تتخصص في أنظمة دفع المركبات الفضائية والأقمار الصناعية، ما يعكس رؤية أبوظبي الجريئة في مجال استكشاف الفضاء. وتقدم عروضنا ابتكاراتٍ مميزة، بدءاً من محركات الصواريخ السائلة والهجينة من الجيل التالي، ووصولاً إلى أنظمة مراقبة الكرة الأرضية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، والرادارات المزودة بفتحة عدسة اصطناعية".

ويوفر معرض دبي للطيران 2025 منصة مثالية تتحول فيها الرؤى إلى واقع ملموس، في ظل مساعي دولة الإمارات المتواصلة لتوسيع دورها الرائد في مجال الابتكار واستكشاف الفضاء. ويستقطب المعرض وكالات فضاء دولية وشركاتٍ رائدة وروّاد أعمال بارزين، إلى جانب مجموعة من المواهب الناشئة، حيث يعمل على تسريع وتيرة استكشاف الفضاء، ودفع عجلة التقدم التكنولوجي والنمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الدولية في هذه المرحلة المهمة بالنسبة للاقتصاد الفضائي العالمي.