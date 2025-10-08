«معرض دبي للطيران 2025» ينطلق 17 نوفمبر بمشاركة 1500 شركة

ومحمد عبدالله لنجاوي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، ويوجين باري، رئيس مجلس إدارة مشروع معرض دبي للطيران، والرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي، والعميد محمد عبيد المرشودي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران، وتيموثي هاوز، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس.
ويحتضن المعرض أكثر من 200 من أحدث الطائرات وما يزيد على 120 شركة ناشئة وأكثر من 50 مستثمراً و350 متحدثاً ورائداً عالمياً لتقديم ما يتجاوز 350 ساعة من المحتوى عبر 12 مساراً، بما فيها 7 إضافات جديدة.
كما تضع الفعالية معايير جديدة على مستوى قطاع الطيران العالمي باستضافتها أكثر من 490 وفداً عسكرياً ومدنياً من 98 دولة، و440 جهة عارضة جديدة، و18 جناحاً وطنياً بما فيها دولة تشارك للمرة الأولى.
ويشمل ذلك تمثيلاً إجمالياً لـ 150 دولة، وحوالي 100 جناح فاخر وأكثر من 20 جناحاً ثابتاً للعرض و8000 متر مربع من مساحة العرض الإضافية.
بينما تغير فعالية عروض الطيران الليلية أسلوب التواصل من خلال الأنشطة على جانب مدرج الطائرات وغيرها من العروض الحيّة. ويقدم جناح الفضاء الأكبر من نوعه على الإطلاق، برنامج مؤتمر على مدى يومين وفرص تواصل رفيعة المستوى وعروضاً غامرة.
تشجيع الابتكار
ونهدف إلى تحقيق نتائج مثمرة من خلال الشراكات والاستثمار والتقدم الملموس. ويستند معرض دبي للطيران إلى مكانة دبي الرائدة ليُقدم منصة عالمية تستقطب أبرز أصحاب الرؤى المتخصصين لرسم الملامح المستقبلية لقطاع الطيران».
كما تحظى الصحة بتركيز خاص من خلال منطقة العافية المقدمة من إكس ويل، والتي تأتي معززة بمجموعة من مبادرات هيئة الصحة بدبي، مثل القبة الحسّية وحجرة التنفس العميق، والفحوصات الصحية من المستشفى السعودي الألماني.
ويقدم معرض دبي للطيران منصة لاستكشاف المستقبل ورسم ملامحه على حد سواء، حيث يسهم عقد الشراكات وتبادل الأفكار وإقرار الالتزامات في رسم ملامح المسار المقبل لقطاع الطيران العالمي لعقود قادمة.
مؤشرات قياسية
وللمرة الأولى، يرسخ المعرض مفهوم دمج الفضاء كعنصر أساسي ضمن فعالياته، بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ليصبح منصة لتوليد الأعمال وتبادل المعرفة في هذا القطاع المتسارع النمو.
وسيضم منطقة فضاء موسّعة تستقطب وكالات وهيئات دولية، وشركات ناشئة في تقنيات الأقمار الاصطناعية والاستشعار والتحكم، مع برامج دعم وتمويل وورش عمل متخصصة.
نمو متواصل
ويشهد معرض 2025 لحظة تاريخية حين تنفذ دبي أول عرض جوي لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL)، ليكون أول عرض من نوعه في تاريخ المعارض الجوية العالمية. وسيُقدَّم هذا العرض ضمن برنامج الطيران اليومي، ليمنح الجمهور فرصة لمشاهدة مستقبل التنقل الحضري في السماء.
وتضع الإمارات الاستدامة محوراً رئيسياً لرؤيتها المستقبلية، ويعكس معرض دبي للطيران هذا الالتزام من خلال مبادرات عملية تشمل توفير وقود الطيران المستدام (SAF) للطائرات المشاركة، واستخدام معدات أرضية كهربائية، وبناء أجنحة من مواد معاد تدويرها.
95.3 مليون مسافر عبر مطار دبي في 2025
ويعكس المعرض طموحات دولة الإمارات الرامية إلى ريادة هذه القطاعات وترسيخ دور دبي كمركز رئيسي للتعاون والابتكار ومنصة متفردة لرسم الملامح المستقبلية لقطاعنا».
وأضاف غريفيث في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي أن عدد المسافرين سيصل إلى أكثر من 95.3 مليون مسافر خلال عام 2025، مع توقعات بأن يصل العدد إلى 100 مليون مسافر في عام 2027، وأن يواصل النمو ليبلغ نحو 115 مليوناً في عام 2031.
وقال غريفيث إن التركيز سينتقل بحلول عام 2032 إلى مطار آل مكتوم الدولي (DWC)، مشيراً إلى أن أعمال الإنشاءات جارية حالياً في المطار الجديد، وأن التصميم النهائي للمشروع شارف على الاكتمال. وأَضاف أن مطار آل مكتوم، الذي بدأ تشغيله في عام 2010، سيستقبل نحو 6 ملايين مسافر بحلول موعد انتقال العمليات من مطار دبي الدولي إليه.