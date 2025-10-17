«تايمز»: دبي وجهة سياحية لا تضاهى

أسعار تنافسية ضمن عروض الرحلات المنظمة

الإمارة لا تتوقف عن ابتكار معالم جديدة تثري تجربة الزوار

وأشارت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إلى أن الفنادق العملاقة الصديقة للعائلات في دبي تتمتع بمسابح ضخمة وشواطئ هادئة بمياه ضحلة وصافية، وهي أيضاً معقولة التكلفة ضمن عروض الرحلات المنظمة.

وأضافت أن الطقس دائماً دافئ، كما هو الترحيب، والرحلة الجوية تستغرق ساعات عدة من بريطانيا مع فارق توقيت بسيط 3 ساعات، بالإضافة إلى أن سيارات الأجرة مزودة بمقاعد أطفال وبأسعار زهيدة. وأضاف التقرير، أن دبي لا تتوقف عن ابتكار معالم جديدة: متاحف، ملاعب، مراكز ترفيه، أسواق تقليدية تثري تجارب الزوار.

وأشارت إلى أن فندق «جميرا مرسى العرب» الجديد المصمم على شكل يخت فاخر واحد من أفضل شواطئ دبي ، والمميز برماله الطبيعية، والفندق يقع إلى جانب فندق «جميرا بيتش» الشهير، ويطل مباشرة على برج العرب المهيب.

وأشارت الصحيفة إلى عدد من الأنشطة، التي لا يمكن تفويتها للأطفال، متحف «أولي أولي» التفاعلي في منطقة القوز الصناعية، والذي يعتبر مستودعاً من طابقين يضم شبكات ملونة ضخمة للتسلق، وغرفة ألعاب مائية تطلق الكرات في الهواء، وحتى حفرة رملية يطلب من الأطفال التنقيب فيها لاكتشاف «عظام الديناصورات» – التجربة كاملة مقابل 35 جنيهاً استرلينياً.

وأوضحت موقع «تايمز» أن هناك العديد من الحدائق المائية مثل «وايلد وادي» المجانية لنزلاء فنادق جميرا، أو 55 جنيهاً للكبار، و45 للأطفال، الملاءمة للعائلات، مع منطقة لعب آمنة للأطفال، بالإضافة إلى «أكوافنتشر» الضخمة في فندق أتلانتس.