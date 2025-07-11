الحدائق المائية في دبي.. وجهات ترفيهية استثنائية

في إطار حملة «#وجهات_دبي» الصيفية، التي أطلقها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، تتألق الحدائق المائية في دبي كونها وجهات ترفيهية استثنائية، تجتذب العائلات والزوار، بفضل ما تقدمه من تجارب مائية ممتعة، تجمع بين المغامرة والمرح والمتعة، وسط مرافق متطورة بمعايير عالمية وتصاميم هندسية تتميز بها دبي، ما يتيح للزوار على اختلاف أعمارهم تجربة مائية استثنائية، وتمنحهم رحلة ترفيهية لا مثيل لها.

وتحتضن دبي مجموعة من أشهر وأضخم الحدائق المائية في المنطقة، والتي تحولت إلى معالم سياحية، بفضل تنوع ألعابها المائية، وخدماتها المتطورة، وتجاربها التي تلائم كل الأعمار.

ويأتي في مقدمة هذه الوجهات «أكوافنتشر» في منتجع أتلانتس النخلة، الذي يقدم تجارب جديدة مثل ركوب الأمواج الصناعية، والتزلج المائي، بالإضافة إلى مناطق ألعاب مخصصة للأطفال.

أما «وايلد وادي»، الواقع بالقرب من برج العرب وفندق جميرا بيتش، فيُعد من أقدم الحدائق المائية وأكثرها شعبية في دبي، ويقدم أكثر من 30 لعبة ومنزلقاً مائياً، تتراوح بين الأفعوانيات السريعة وأحواض الأمواج الهادئة، وتتميز «وايلد وادي» بتجربة محاكاة ركوب الأمواج.

فضلاً عن إطلالاتها الخلابة على معالم دبي. ولعشاق التجارب المائية الفريدة هناك أيضاً «أكوا فن ووتربارك»، التي تقع على شاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تقدم ألعاباً مائية مليئة بالتحدي فوق سطح البحر

التصميم يجعل منها وجهة مثالية للمغامرين من مختلف الأعمار، أما «ليجولاند ووتر بارك» فهي وجهة مثالية للأطفال، وتقع ضمن دبي باركس آند ريزورتس.

كما يمكن لعشاق الحدائق المائية الاستمتاع أيضاً بزيارة «أكوا باركس»، وهي وجهة مائية تقع في منطقة الجميرا، وتقدم مجموعة من الألعاب القابلة للنفخ فوق المياه، ما يجعلها خياراً مثالياً للزوار الذين يبحثون عن تجربة على البحر، وهناك أيضاً «سبلاش أند بارتي كيدز ووتربارك»، وهي حديقة مائية مخصصة للأطفال، وتضم العديد من الألعاب المائية.

وتشمل الحدائق المائية في دبي أيضاً «البراري بلاي جراوند»، التي تقع في منطقة البراري الخضراء، وتقدم مساحات مائية، تشمل العديد من الألعاب المائية، أما «جنجل باي» فتقع بجوار منتجع الميناء السياحي، وتتميّز بتصميمها المستوحى من الطبيعة الاستوائية، حيث تقدم ألعاباً مائية مناسبة للأطفال والكبار مع إطلالة مميزة على البحر. ويتضمن «جراند حياة ووتربارك».

وهو منتزه مائي ضمن فندق جراند حياة دبي مرافق مائية مخصصة للأطفال، ويعد خياراً مثالياً لنزلاء الفندق والعائلات. كما يوفر «أولي أولي-ووتر جاليري» وجهة تعليمية وترفيهية في آن، حيث تتيح للأطفال التفاعل مع الماء، من خلال أنشطة علمية وتجريبية ممتعة.

وتحتل هذه الوجهات المائية مكانة مهمة ضمن خريطة السياحة الصيفية في دبي، بما يسهم في تعزيز جاذبية الإمارة خياراً أول للعطلات العائلية، حيث تتضمن هذه الوجهات المائية الفريدة ألعاباً تفاعلية جديدة تعتمد على أحدث التقنيات، وتوفر مناطق مخصصة للأطفال، وخدمات متكاملة تجعل من زيارة هذه الوجهات تجربة شاملة تشمل الترفيه، والمطاعم المتنوعة، وخدمات الاسترخاء، والمتاجر ذات الطابع البحري.

أنشطة

وقد انطلقت حملة «#وجهات_دبي» الصيفية في 4 يوليو وتستمر حتى 31 يوليو، لتكون بمثابة بوابة واسعة أمام المقيمين والزوار، لتؤكد دبي من جديد قدرتها على تقديم تجارب سياحية لا تضاهى في شهر الصيف.