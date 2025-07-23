الترفيه في دبي.. عالم من التجارب والمغامرات العائلية

تواصل حملة #وجهات_دبي الصيفية 2025 إلقاء الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة وتجعلها واحدة من أهم الخيارات المطروحة أمام كل من يرغب في قضاء عطلة صيفية ملؤها الراحة والاستمتاع، من خلال مجموعة متميزة من المنشآت الداخلية المكيفة الحافلة بعالم من التجارب والمغامرات المناسبة لكل أفراد العائلة من مختلف الأعمار.

وارتبطت العطلات الصيفية بكونها الفرصة لاستعادة النشاط والاسترخاء بعيداً عن ضغوط الحياة اليومية، بما يتطلبه ذلك من توافر المساحة والخيارات التي تعين على تحقيق تلك التطلعات التي لا يخلو منها بيت، وصولاً إلى فترة العطلة الصيفية التي تمثل بدايتها إشارة الانطلاق للصغار نحو عالم الاستمتاع والمغامرة.

خدمات المرافق المتميزة تلبي متطلبات كافة أفراد الأسرة

ومع سعي دبي لتكون المدينة الأفضل في العالم للعمل والعيش والزيارة، تواصلت الجهود لترسيخ قاعدة قوية يمكن أن تؤسس عليها ركائز تحقيق هذه الغاية الاستراتيجية، إذ تشارك القطاعان الحكومي والخاص في إرساء بنية تحتية رفيعة المستوى تخدم كافة قطاعات دبي.

بما في ذلك الضيافة والترفيه، الذي تميزت فيه الإمارة بمعايير عالمية، ونخبة من المرافق المتميزة التي عزّزت جاذبيتها كمركز جذب له مكانته المرموقة على خارطة السياحة العالمية.

«سكي دبي»

يُعد من أشهر معالم دبي، حيث ينقل هذا المرفق الترفيهي زواره عبر الزمان والمكان، من فصل الصيف إلى فصل الشتاء البارد، ومن منطقة الخليج إلى الاستمتاع بأجواء منتجعات التزلج.

وتقدم الوجهة الثلجية، والتي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، وتقع في «مول الإمارات» فرصة التزلج على أحد أطول منحدرات التزلج الداخلي في العالم بامتداد يزيد على 1300 قدم.

وتتوافر في «سكي دبي» العديد من التجارب الممتعة للصغار، حيث خصصت للأطفال من عمر 4 - 12 سنوات مخيماً صيفياً حافلاً بأنشطة ممتعة وفرص للتعلم التفاعلي. كذلك تضم «الحديقة الثلجية»، على مساحة تتخطى 3000 متر مربع، العديد من الأنشطة للصغار والكبار.

ويحتاج الضيوف الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و14 عاماً إلى إشراف شخص بالغ. ويمكن من خلال زيارة سكي دبي التعرف عن قرب على «طائر البطريق» والذي يعد من أهم معالم الحياة الفطرية في المناطق القطبية، في مغامرة لا تُنسى.

«كيدزانيا»

تفرد في الحفاظ على البيئة في تصميم عصري

وتعد من أهم الوجهات التي تلقى إقبالاً كبيراً من الزوار ليس فقط في فصل الصيف ولكن على مدار العام لما توفره من تجارب فريدة تمنح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 2 و 16 سنة فرصة عيش تجارب تحاكي الواقع من خلال أكثر من 40 مهنة وحرفة.

ضمن مغامرة مشوقة تجمع بين التعليم والترفيه بشكل مثاليّ في نسخة مطابقة لمدينة حقيقية تمتدّ على مساحة 7000 متر مربّع. ويكتسب الأطفال من خلال هذه التجربة معلومات مفيدة عن كلّ شيء يتعلق بالوظائف المختلفة في الحياة والأدوار والمهام والمسؤوليات المتعلّقة بها.

«دبي باركس آند ريزورتس»

ومن أهم تلك الوجهات، تأتي «دبي باركس آند ريزورتس» لتقدم لزوارها العديد من التجارب المذهلة لأنها المكان الوحيد الذي يجمع بين مدن الملاهي، والسينما، ومتعة الرياضة، ففي «عالم ريال مدريد».

وهو أحدث إضافة إلى هذه المدينة الترفيهية تتحول لعبة كرة القدم إلى عالم من الخيال، من خلال أكثر من 40 تجربة ترفيهية، في رحلة عبر تاريخ النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات.

فيما توفر «موشنجيت دبي» فرصة لمشاهدة «هوليوود» بمنظور جديد، ولقاء الأبطال الأكثر شعبية عالمياً، ضمن عروض حية ومؤثرات بصرية، بينما تقدم «ليجولاند»، تجربة رائعة للأطفال لبناء واكتشاف أكثر من 40 لعبة ومعلماً ترفيهياً، فيما تتيح حديقتها المائية بمجموعة كبيرة من الألعاب المائية التي تناسب مختلف الأعمار.

«آي إم جي.. عالم من المغامرات»

هي أكبر مدينة ملاهٍ داخلية في دبي، ومن الأكبر عالمياً، وتضم ستة عوالم من المغامرات تحت سقف واحد، على مساحة تزيد على 1.5 مليون قدم مربعة، في ستي أوف أرابيا، وتتسع للترحيب بأكثر من 20,000 زائر يومياً.

وتحتضن «آي إم جي» عوالم تمثل العلامتين العالميتين المحبوبتين «مارفل» و«كرتون نتورك»، مع أربعة عوالم تُكمل معالم التجربة الممتعة وتشمل: آي إم جي بوليفارد، والوادي المفقود، والمدينة المسكونة، ومنطقة آي إم جي للأطفال.

ذا جرين بلانيت

محبو الحياة البرية سيجدون بغيتهم في هذه الحديقة المغطاة التي تمنح الزائر فرصة الاقتراب من الحياة الفطرية في بيئة تحاكي الغابات الاستوائية المطيرة، إذ يمكن الاقتراب من مجموعة متنوعة من الطيور والحيوانات النادرة.

ومشاهدة أنواع عديدة من النباتات، فيما تتيح الحديقة، الواقعة في ستي ووك بدبي، تجارب فريدة متنوعة مثل التخييم في أجواء الغابة الاستوائية، والقيام بدور حارس حديقة الحيوان، إضافة إلى مخيم الغابة الاستوائية الصيفي.

كما تتيح الحديقة مشاهدة العديد من أنواع الحيوانات الاستوائية والتعرّف على أنواع من الزواحف التي تعيش في المناطق الاستوائية بين أكثر من 3000 نبات وحيوان، حيث يقوم مسؤولو الحديقة بتوفير معلومات وافية حول كل منها للزوار.

دبي أوكواريم وحديقة الحيوانات المائية

هو أحد أكبر أحواض الأسماك المعلّقة في العالم بسعة 10 ملايين لتر، ويقع في الطابق الأرضي من دبي مول، ليقدم للزوار تجربة فريدة لمشاهدة أكثر من 140 نوعاً من الأسماك وما يزيد على 300 نوع من الأسماك من أشهرها القرش والراي.

ويشكل النفق الشفاف بطول 48 متراً، إحدى أمتع التجارب حيث يوفّر على عمق 11 متراً تحت سطح الماء، فرصة مشاهدة الأسماك والكائنات البحرية وهي تسبح حول النفق.

كما تشكل متابعة عمل الغوّاصين المدربين أثناء جلسات إطعام أسماك القرش وأسماك الراي، كذلك تقدم حديقة الحيوانات المائية فرصة مثالية للتعرف على التنوّع الكبير للحياة الفطرية في الأنهار والمحيطات عبر 3 مناطق هي: الغابة المطيرة، والشاطئ الصخري، والمحيط.

يضم مجموعة من المعارض التفاعلية لعقول الأطفال التي يملؤها الفضول وحب التعلُّم. يضم «أولي أولي» ستة معارض دائمة تشمل ما يزيد على 40 معرضاً تفاعلياً، صُمم كل منها بعناية لتحقيق أهداف تربوية وتثقيفية. فمن معرض الهواء.

حيث يمكن للأطفال استكشاف الظواهر العلمية، إلى «شبكات توشي»، التي توفر ألعاباً قد تبدو محفوفة بالمغامرة ولكنها آمنة تماماً، يجد كل طفل غايته من الإبداع والاستكشاف.

وفي معرض «سيارات ومنحدرات» يتعلم الأطفال بالتجربة العملية قيمة المثابرة، بينما يتيح معرض «حديقة المستقبل» للأطفال تجربة الفن بطريقة تشاركية وتفاعلية.

ماجيك بلانيت

هو أحد أشهر مراكز الترفيه العائلي في المنطقة، ويوجد في العديد من المراكز التجارية المنتشرة في مختلف أنحاء إمارة دبي، متضمناً مجموعة رائعة من الألعاب، والجولات الداخلية، وألعاب المهارة، ليمنح ضيوفه يوماً حافلاً بالمرح وبما يناسب جميع الأعمار.

منطقة المغامرات – «أدفنتشر إتش كيو»

تعتبر من أكثر الوجهات المشوقة خاصة لمحبي المغامرات من حيث ما تقدمه من فرصة للتحدي الحقيقي من خلال مجموعة من الألعاب والتجارب التي تحمل طابع المغامرة في أجواء داخلية آمنة، مثل تسلق الجدران التي تحاكي التكوينات الصخرية للجبال.

وتجربة السير على جسور الحبال المعلقة على ارتفاعات عالية، وأخرى منخفضة تناسب الأطفال، ومنطقة التزلج على الألواح الخشبية، والترامبولين، إضافة إلى منطقة الألعاب المخصصة للأطفال، وتضع الوجهة العديد من الاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة، مع إشراف فريق متخصص.