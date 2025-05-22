32.3 مليار درهم التجارة الإلكترونية في الإمارات 2024

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات 32.3 مليار درهم في 2024، مع توقعات أن يبلغ 50.6 مليار درهم بحلول 2029، وفق تقرير «التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024» الصادر عن «إي. زي. دبي»، بالتعاون مع «يورومونيتور إنترناشيونال».



ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، وتوافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل.

وفي 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة.

وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن «يورومونيتور» أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الدولة، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في 2020 إلى 53% في 2024.

كما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، إقبالاً متزايداً.

ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الدولة، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية نحو 126.7 مليار درهم 2024 بنمو 13% بدعم انتشار التجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود.

ومن المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم (57.8 مليار دولار) بحلول 2029.

ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية. وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً من 2019 إلى 2024.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات تحوّلاً متسارعاً، ونحن في «إي. زي. دبي» نفخر بدورنا الريادي في تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق.

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