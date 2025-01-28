125 مليارا سوق التجارة الإلكترونية بالإمارات

رسخت الإمارات مكانتها في التجارة الرقمية على مستوى الشرق الأوسط مع أكثر من 6.5 ملايين مستهلك، يقومون بشراء معظم السلع عبر الإنترنت من خلال منصات التجارة الإلكترونية المختلفة، ومن المتوقع نمو إيرادات التجارة الإلكترونية لدولة الإمارات 8.39% من 33.97 مليار دولار (125 مليار درهم) 2025، لتصل إلى 46.88 مليار دولار (172 مليار درهم) بحلول 2029.

وبحسب مجموعة «بلو أوشن جلوبال» تسوق أكثر من 6.5 ملايين، أو 65% من سكان الإمارات عبر الإنترنت. ويتوقع نمو المعاملات في سوق المدفوعات الرقمية 13.8% من 80.37 مليار دولار في 2025 إلى 134.8 مليارا في 2029.