70 % من متسوقي الإمارات يستخدمون الذكاء الاصطناعي

يتزايد تحول المستهلكين في الإمارات 2025 حيث يستخدم 70% من الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات التسوق بزيادة 44% مقابل 2024.

ويستند تقرير شركة أدين السنوي إلى استطلاع شمل 41 ألف مستهلك في 28 دولة، أظهر أن الكثير من المتسوقين يعتبرون الذكاء الاصطناعي إضافة جديدة إلى عادات التسوق لديهم.

وقال 21% من المشاركين في الإمارات إنهم استخدموا الذكاء الاصطناعي للمرة الأولى خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما أبدى 62% استعدادهم لاستخدامه في المستقبل لإجراء الشراء.

وحظيت التجربة بتقييم إيجابي من المستهلكين، إذ قال 65% من المستخدمين في الإمارات إن الذكاء الاصطناعي يقدم لهم اقتراحات جيدة عند اختيار الملابس والوجبات وغيرها. وأشار 14% إلى أن أفضل أفكار الشراء لديهم جاءت أثناء استخدامهم لهذه التقنية.

وأبدى 66% رغبتهم في اكتشاف علامات تجارية فريدة من خلال الذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقاً جديدة لشركات التجزئة لبناء شراكات استراتيجية وابتكار عروض مشتركة لتعزيز الإيرادات.

ويشهد استخدام الذكاء الاصطناعي في التسوق انتشاراً بين جميع الفئات العمرية بالإمارات، حيث قال 74% من أفراد جيل زد (من 16 إلى 27 عاماً) و75% من جيل الألفية (من 28 إلى 43 عاماً) إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي عند التسوق، ما يعكس زيادات سنوية 45% و41% على التوالي أما بين أفراد جيل إكس (من 44 إلى 59 عاماً)، فقد ارتفع الاستخدام إلى 59% بزيادة 49%.

وبدأت وتيرة التبني تتسارع بين المستهلكين الأكبر سناً، حيث يستخدم 34% من الأشخاص أعمارهم 60 عاماً فأكثر هذه التقنية كذلك ترتفع نسبة الوعي بين المستهلكين حيث قال 66% من المشاركين إنهم يدركون أن متاجر التجزئة قد تستعين بالذكاء الاصطناعي لاقتراح المنتجات.

وعند طرح السؤال على شركات التجزئة في الإمارات فيما يتعلق بخططها لزيادة الإيرادات أشارت إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي حيث أجابت 41% من الشركات أنها تعتزم توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم المبيعات والتسويق.

«الذكاء الاصطناعي» يغير قواعد سوق العمل في الإمارات 2025