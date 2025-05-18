«ريبل» تتوسع بافتتاح مكتب لها في دبي

شهدت دبي انضمام شركة استشارية دولية جديدة إلى قائمة الشركات العالمية العاملة فيها، حيث أعلنت شركة «ريبل Rebel» المتخصصة في تقديم الاستشارات في مجال البنية التحتية عن افتتاح مكتبها الجديد في الإمارة، ليكون بوابتها الأولى نحو منطقة الشرق الأوسط.

وتتخذ «ريبل» من هولندا مقراً رئيسياً لها، وهي شركة تقدم خدمات استشارية واستثمارية، تركز على الاستشارات الاستراتيجية والمالية في مشروعات البنية التحتية.

وتدير الشركة 10 مكاتب حول العالم في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية، ليصبح مكتب دبي في مركز دبي المالي العالمي هو الـ11، والأول من نوعه في المنطقة.

وسيتركز نشاط «ريبل» في دبي على دعم مشروعات تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال تقديم خدمات استشارية في مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمويل المشروعات، وإدارة المخاطر، وهيكلة الاستثمارات، وذلك لصالح الحكومات والمستثمرين والمطورين.

وفي بيان، وصفت «ريبل» خطوة التوسع إلى دبي بأنها «محطة مهمة في مسيرة نمو الشركة»، مضيفة: «يمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية في مهمتنا لتقديم حلول مالية مبتكرة، تسهم في تطوير بنية تحتية مستدامة على امتداد منطقة الشرق الأوسط».

وختمت بيانها بالقول: «نحن متحمسون للإسهام في مسيرة التقدم بالمنطقة في مجالات المدن الذكية، والنقل، والتنقل، والطاقة والمرافق، والبيئة، والتنمية الحضرية».

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