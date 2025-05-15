الطلب القوي يقفز بإشغالات مكاتب دبي إلى 94 %

يشهد قطاع المكاتب في دبي طلباً قوياً ومتزايداً من الشركات المحلية والعالمية، مدفوعاً بالنمو الاقتصادي وزيادة عدد الوافدين.

ووفقاً لتقرير شركة «سي بي آر إي» حول القطاع العقاري في الإمارات خلال الربع الأول، فإن هناك نمواً ملحوظاً في الطلب على المساحات المكتبية، وهو ما أدى إلى ارتفاع نسب الإشغال حيث بلغت 94% بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 90% في 2023.

ومن المقرر أن تتم خلال 2025 تسليم عقارات مكتبية جديدة في مناطق مثل دبي كوميرسيتي وتيكوم، حيث تقدر المساحات الجديدة بنحو 100 ألف متر مربع، وقد تم تأجير معظمها مسبقاً.

وتمكنت دبي من تحقيق المعادلة الصعبة بتوفير بيئة مثالية للعمل، والاستثمار، والعيش في وقت واحد، ويعكس هذا التنوع في البيئة الاقتصادية توفر فرص استثمارية جيدة، فضلًا عن التشريعات التي تضمن حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.

علاوة على ذلك، ساهمت البنية التحتية الحديثة والأمن والأمان في تعزيز جاذبية السوق العقارية.