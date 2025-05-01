«فلاي دبي للعطلات» توسع باقاتها وخدماتها

تواصل «فلاي دبي للعطلات» تقديم باقات مميزة للمسافرين إلى وجهات شهيرة ضمن شبكة «فلاي دبي» المتنامية.

ومنذ انطلاقتها في 2018، وسعت «فلاي دبي للعطلات» شراكاتها لتقديم باقات ملائمة لشريحة كبيرة من العملاء، والاختيار من بين أكثر من 10000 فندق.

وقال سودير سرهداران، نائب رئيس أول إقليمي للعمليات التجارية في الإمارات ومجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا: تعد «فلاي دبي للعطلات» جزءاً من التزامنا المستمر بتقديم تجربة سفر متكاملة وسلسة لمسافرينا.

ومن خلال تقديم باقات مخصصة يمكننا توفير تجربة سفر مريحة. وتوفر أبرز وجهاتنا الشهيرة مثل أذربيجان وجورجيا والمالديف وسريلانكا وسويسرا وتنزانيا وتايلند وتركيا تجارب مميزة وفريدة لعملائنا. ونحن سعداء بجعل السفر أكثر سهولة من خلال «فلاي دبي للعطلات».

من جهته، قال نيلسون دي سوزا، نائب رئيس «فلاي دبي للعطلات»: نتيح للعملاء حجز رحلاتهم الجوية وإقامتهم ومواصلاتهم ضمن باقة واحدة بسيطة وموثوقة.

سواء كانت من المعالم الثقافية أو العطلات الشاطئية، لقد وسّعنا عروضنا في أسواق رئيسية تشمل الإمارات ودول الخليج، وشرق أفريقيا، وجنوب آسيا، مع تنامي الطلب المستمر على تجارب سفر متكاملة ومريحة. ومع اقتراب عطلة عيد الأضحى وفترة السفر الصيفية المزدحمة، نتطلع إلى توفير مجموعة متنوعة من باقات العطلات ليستمتع بها مسافرونا.