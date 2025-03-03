ثلاث وجهات جديدة تنضم إلى شبكة فلاي دبي

أعلنت فلاي دبي عن إطلاق ثلاث وجهات جديدة في إيران تشمل بوشهر وتبريز إعتباراً من 13 مارس وجزيرة قشم إعتباراً من 14 مارس.

و أعلنت الناقلة مؤخراً عن إطلاق رحلاتها إلى العلمين في مصر و أنطاليا في تركيا كأحدث وجهاتها الصيفية الموسمية في الفترة ما بين يونيو وسبتمر من هذا العام لتوفر المزيد من الخيارات للسفر في هذا الموسم.

وقال جيهون أفندي، نائب رئيس أول إقليمي - العمليات التجارية و التجارة الإلكترونية في فلاي دبي: كجزء من إلتزامنا المستمر بتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة وفتح الأسواق غير المخدومة، يسعدنا أن نوفر لعملائنا المزيد من الخيارات للسفر من خلال إضافة هذه الوجهات الثلاث الجديدة، مما سيدعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران. ويمكن لمسافرينا الاستمتاع بتجربة سفر راقية سواء كانوا في درجة الأعمال أو الدرجة السياحية، إلى دبي أو برحلات المتابعة على شبكة فلاي دبي."

ونمت شبكة فلاي دبي المتنوعة لتصل إلى أكثر من 130 وجهة، منها 97 وجهة لم تكن مخدومة من قبل برحلات جوية مباشرة إلى دبي.

تفاصيل الرحلات للوجهات الثلاث

ستعمل الرحلات من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً و إياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار بوشهر الدولي من 6,295 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,405 درهم.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً و إياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار تبريز الدولي من 6,270 درهم وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,265 درهم.

تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً و إياباً من مطار دبي الدولي إلى مطار قشم الدولي من 6,625 وتبدأ أسعار الدرجة السياحية الأساسية من 1,405 درهم