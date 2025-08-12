75 % تخفيضات العودة إلى المدارس بمفاجآت صيف دبي

وتمتد هذه العروض المرتقبة حتى 31 أغسطس، لتقدم تخفيضات ضخمة تصل إلى 75 %، وتتيح للعائلات والطلاب التوفير، واقتناء كل ما يحتاجونه لبداية العام الدراسي الجديد من المستلزمات المدرسية والزي الموحّد، إلى الأجهزة التقنية والأحذية وغيرها.
ويمكن للعائلات الاستفادة من عروض الباقات المميزة، و«اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً»، والعروض الترويجية محدودة المدة في أبرز مراكز التسوق في دبي.
وتشمل العروض الإضافية حملات الاسترداد النقدي، ومضاعفة نقاط الولاء في عطلات نهاية الأسبوع، وفرص الفوز بتغطية الرسوم الدراسية.
وبإمكان العائلات أيضاً المشاركة في حملة «العودة إلى المدارس – تسوّق واربح 25,000 درهم»، التي تستمر في دبي فستيفال سيتي مول حتى 31 أغسطس.
وتتيح هذه الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، فرصة الفوز بـ 25,000 درهم، تُستخدم لتسديد رسوم دراسة أطفالهم. وتشارك في الحملة أكثر من 35 علامة تجارية.
وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 3 سبتمبر. وهناك أيضاً حملة «التوفيرات المدرسية من لولو»، بجميع فروع «لولو هايبر ماركت»، و«لولو إكسبريس» في مختلف أنحاء الإمارات، والتي تستمر حتى 7 سبتمبر.
ويمكن للعملاء الدخول في السحب للفوز بمنحة دراسية بقيمة 10,000 درهم، عند إنفاق 100 درهم فقط على مستلزمات المدارس، إلى جانب الحصول على جوائز فورية.