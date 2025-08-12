75 % تخفيضات العودة إلى المدارس بمفاجآت صيف دبي

وتمتد هذه العروض المرتقبة حتى 31 أغسطس، لتقدم تخفيضات ضخمة تصل إلى 75 %، وتتيح للعائلات والطلاب التوفير، واقتناء كل ما يحتاجونه لبداية العام الدراسي الجديد من المستلزمات المدرسية والزي الموحّد، إلى الأجهزة التقنية والأحذية وغيرها.

وتنتظر المتسوقين مجموعة من الجوائز القيمة والسحوبات الكبرى والمكافآت الإضافية، مع حملات بارزة، مثل: «منح مدهش الدراسية» و«العودة إلى المدارس – تسوّق واربح 25,000 درهم»، و«عروض التوفيرات المدرسية من لولو» و«عروض العودة إلى المدرسة من إي سيتي»، و«العروض الكبرى للعودة إلى المدرسة من إيماكس»، إضافة إلى العديد من المفاجآت التي سيتم الكشف عنها خلال الأسابيع المقبلة.

وتمثل عروض العودة إلى المدارس ضمن مفاجآت صيف دبي ، فرصة كبيرة للتسوق، من أجل العام الدراسي الجديد، ونهاية مثالية لصيف حافل بالتجارب القيمة لسكان المدينة وزوارها، على حد سواء، كما تعد ختاماً رائعاً لأفضل دورة من مفاجآت صيف دبي على الإطلاق، تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

ويمكن للعائلات الاستفادة من عروض الباقات المميزة، و«اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً»، والعروض الترويجية محدودة المدة في أبرز مراكز التسوق في دبي.

وتشمل العروض الإضافية حملات الاسترداد النقدي، ومضاعفة نقاط الولاء في عطلات نهاية الأسبوع، وفرص الفوز بتغطية الرسوم الدراسية.

وتعد حملة «منح مدهش الدراسية»، من أبرز العروض في موسم العودة إلى المدارس، حيث تمنح العائلات فرصة الفوز بجوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 200,000 درهم، على شكل منح دراسية، وذلك عند إنفاق 200 درهم أو أكثر في المراكز التجارية المشاركة، التي تتضمن دبي فستيفال بلازا ومركز الغرير وتايمز سكوير سنتر، وسنست مول وسنتشري مول والقوز مول وسيليكون سنترال. وتُقام السحوبات في 16 أغسطس و1 سبتمبر.

وبإمكان العائلات أيضاً المشاركة في حملة «العودة إلى المدارس – تسوّق واربح 25,000 درهم»، التي تستمر في دبي فستيفال سيتي مول حتى 31 أغسطس.

وتتيح هذه الحملة للمتسوقين الذين ينفقون 500 درهم أو أكثر في المتاجر المشاركة، فرصة الفوز بـ 25,000 درهم، تُستخدم لتسديد رسوم دراسة أطفالهم. وتشارك في الحملة أكثر من 35 علامة تجارية.

وسيتم الإعلان عن اسم الفائز في 3 سبتمبر. وهناك أيضاً حملة «التوفيرات المدرسية من لولو»، بجميع فروع «لولو هايبر ماركت»، و«لولو إكسبريس» في مختلف أنحاء الإمارات، والتي تستمر حتى 7 سبتمبر.

ويمكن للعملاء الدخول في السحب للفوز بمنحة دراسية بقيمة 10,000 درهم، عند إنفاق 100 درهم فقط على مستلزمات المدارس، إلى جانب الحصول على جوائز فورية.