مفاجآت صيف دبي تطلق عروض ترويجية وتخفيضات حصرية

انطلقت فعاليات مفاجآت صيف دبي في دورتها الثامنة والعشرين تحت شعار "صيفك، ويانا أروع" مع الآلاف من تجارب التسوق المذهلة، والعروض الترويجية المميزة، والجوائز القيمة التي تتواصل حتى 31 أغسطس. وتستمر عروض عطلة الصيف، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، حتى 17 يوليو، لتقدم عروضاً حصرية على أكثر من 800 علامة تجارية في ما يزيد على 3000 متجر، إلى جانب فرص قيمة للفوز بجوائز ضخمة، تشمل السيارات الفاخرة، والجوائز النقدية، والقطع الذهبية، وغيرها الكثير من خلال سحوبات كبرى في جميع أنحاء المدينة.

عروض عطلة الصيف

• التاريخ: حتى 17 يوليو

• المكان: في مختلف أنحاء المدينة

• التفاصيل: تعد عروض عطلة الصيف التجربة الأولى من بين ثلاث تجارب استثنائية متنوعة للتسوق يقدمها قطاع التجزئة خلال مفاجآت صيف دبي 2025، وتشمل تخفيضات تتراوح بين 25 و75 بالمئة على مئات العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة، إلى جانب حملة "أنفق واربح" في ميركاتو، ومراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"، ودبي فستيفال سيتي مول، ودبي آوتليت مول، إلى جانب مكافآت برامج الولاء مثل "تيكت"، و"أورا"، وعرض فاتورة التسوق الرابحة خلال مفاجآت صيف دبي.

فاتورة التسوق الرابحة خلال مفاجآت صيف دبي

• التاريخ: حتى 17 يوليو

• المكان: متاجر التجزئة المشاركة في مختلف أنحاء المدينة

• التفاصيل: يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر لدى أي من العلامات التجارية المشاركة، الحصول على فرصة الفوز بواحدة من 10 جوائز رائعة يومياً. وسيتم توزيع 210 جوائز طوال الحملة، بما في ذلك أجهزة إلكترونية وساعات ومجوهرات فاخرة. وتشمل المتاجر المشاركة أودورا، وجوهرة، وشاتلز آند مور، وإيروس، وشرف دي جي، ومركز التعلم المبكر، وفلورمار، وإي سيتي، وذا وايت كومباني.

مليونير أورا

• التاريخ: حتى 17 يوليو

• المكان: العلامات التجارية المشاركة في برنامج أورا في مختلف أنحاء المدينة

• التفاصيل: يمكن للجميع ربح جوائز قيمة مع برنامج الولاء "أورا" حتى 17 يوليو في إطار عروض عطلة الصيف خلال مفاجآت صيف دبي، وذلك من خلال مسح تطبيق "أورا" مع كل عملية شراء أو تجربة طعام في المتاجر المشاركة للحصول على فرصة الفوز بمليون نقطة بقيمة 20000 درهم. ويشمل العرض أكثر من 70 علامة تجارية عالمية، مثل إتش آند إم، وفيكتوريا سيكريت، وباث آند بودي وركس، وأمريكان إيجل، وفوت لوكر، ومذركير، ونكست، وشيك شاك، وريزنج كينز، وبي. إف. تشانغز، وغيرها الكثير.

مقهى جوراسيك من فوكس سينما في مول الإمارات

• التاريخ: حتى 23 يوليو

• المكان: مول الإمارات

• التفاصيل: يمكن لزوار مول الإمارات الانطلاق في رحلة إلى عصور ما قبل التاريخ تذكّرهم ببوابات حديقة الديناصورات الشهيرة، حيث تجمع هذه الفعالية المميزة بين محطات ذات طابع خاص وعناصر تفاعلية لتجربة لا تُنسى لجميع الأعمار، كما تقدم تجربة مأكولات فريدة من نوعها مع قائمة طعام مُعدّة خصيصاً تناسب أجواء حديقة الديناصورات.

استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة مع ميركاتو

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: ميركاتو وتاون سنتر جميرا

• التفاصيل: يمكن للمتسوقين في ميركاتو وتاون سنتر جميرا الاستمتاع بعروض السيرك اليومية، وتجربة التزحلق الصيفية، والسحوبات الأسبوعية لجميع أفراد العائلة. وتؤهل كل 200 درهم يتم إنفاقها لدخول السحب الأسبوعي الحصري خلال مفاجآت صيف دبي، حيث يحصل كل فائز بالسحب على 10000 درهم نقداً. كما يمكن لكل متسوق يقوم بمسح فواتير الشراء على تطبيق "بريفيليدج بلس"، الدخول في سحب على الجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة "جيتور تي1" الجديدة كلياً.

انفق واربح سيارة ساوإيست SO6 مع دبي آوتليت مول

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: دبي آوتليت مول

• التفاصيل: سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أي من متاجر دبي آوتليت مول، على فرصة الفوز بسيارة ساوإيست SO6 جديدة.

تجربة ميسي

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: دبي فستيفال سيتي مول

• التفاصيل: يمكن لعشاق كرة القدم الاطلاع على عالم لاعب الكرة الشهيرة ليونيل ميسي مع مجموعة من الألعاب التفاعلية، وفرص التقاط الصور، ومناطق تحدي المهارات، والمنتجات الحصرية.

سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات

• التاريخ: حتى 30 أغسطس

• المكان: المتاجر المشاركة الأعضاء في مجموعة دبي للمجوهرات

• التفاصيل: تقدم مجموعة دبي للمجوهرات أرقى العروض، إلى جانب فرص ربح استثنائية خلال مفاجآت صيف دبي. حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 70 بالمئة على تشكيلة رائعة من قطع الألماس واللؤلؤ، وكذلك تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على رسوم التصنيع لمجوهرات ذهبية مختارة، وعدم وجود أي تكاليف على استبدال الذهب القديم، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة. وسيحظى 30 عميلاً بفرصة ربح سبائك ذهب وزن 12 جراماً، حيث سيتم الإعلان عن ثلاثة فائزين أسبوعياً من خلال السحوبات.

حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: المراكز المشاركة في حملة مجموعة مراكز التسوق في دبي

• التفاصيل: سيحصل المتسوقون الذين ينفقون 200 درهم في أي من مراكز التسوق المشاركة على قسيمة سحب رقمية تتيح لهم فرصة الفوز بواحدة من تسع سيارات نيسان ماجنيت الجديدة كلياً، مما يتيح لكل متسوق فرصة قيادة سيارة فاخرة خلال مفاجآت صيف دبي.

تخفيضات انتيريرز

• التاريخ: حتى 5 يوليو

• المكان: مركز دبي التجاري العالمي

• التفاصيل: يقدم هذا العرض الترويجي محدود المدة تشكيلة واسعة من قطع الأثاث والإكسسوارات المنزلية الفاخرة، من الأرائك، والأسرّة، إلى أطقم الطعام، والديكورات، مع مجموعة متنوعة من التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة. ويمكن للمتسوقين الحصول على قطع أثاث وديكور من أرقى العلامات التجارية العالمية، بما في ذلك مارينر، وليكسنغتون، وجورجيو كوليكشن، وألف إيطاليا، وفرانكوفيري، ونيكوليتي، وبيرنهاردت، وأترموست، وديكور-رست، وفاما، ومايكل أميني، وثيودور ألكساندر، وآرت فرنتشر، وسكابيني.

مليونير شير خلال مفاجآت صيف دبي

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: مراكز التسوق التابعة لشركة "ماجد الفطيم"

• التفاصيل: تقدم مفاجآت صيف دبي 2025 للمتسوقين صيفاً حافلاً بالمتعة مع 4 ملايين نقطة شير يمكن الفوز بها حتى 31 أغسطس عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. وسيفوز 4 أشخاص من سعداء الحظ بمليون نقطة شير لكل منهم، أي ما يعادل 100000 درهم يمكنهم إنفاقها في 16 مركز تسوق وأكثر من 2000 متجر تجزئة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.

تسوقوا واربحوا سيارة بولستار 4 LRSM في دبي فستيفال سيتي مول

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: دبي فستيفال سيتي مول ومتاجر "بلو" المشاركة

• التفاصيل: يمكن للمتسوقين في دبي فستيفال سيتي مول حتى 31 أغسطس الفوز بسيارة بولستار 4 LRSM جديدة من خلال إنفاق 300 درهم أو أكثر للدخول في السحب. وبالإضافة إلى ذلك، سيفوز المتسوقون من سعداء الحظ بجوائز فورية كل أسبوع.

تسوقوا واربحوا نقاط "تيكت"

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: العلامات التجارية المشاركة في مختلف أنحاء المدينة

• التفاصيل: يمكن للمتسوقين ربح نقاط "تيكت" عبر مجموعة واسعة من المنتجات في عدد من الوجهات الشهيرة، حيث سيحصل 5 أشخاص من سعداء الحظ على نقاط "تيكت" بقيمة 10000 درهم لكل منهم.

موسم الصيف في سيتي ووك

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: سيتي ووك

• التفاصيل: تنبض سيتي ووك بالحياة خلال مفاجآت صيف دبي، من عروض القهوة الحصرية، إلى عروض الترفيه الحي، وفعاليات كرة السلة للمتسوقين الذين ينفقون 100 درهم أو أكثر، حيث يمكن للجميع الاستمتاع بعروض صيفية مميزة لتناول الطعام في الخارج مع طلبات، واستكشاف عروض التجزئة في المتاجر الرائدة، والاستمتاع بعروض غداء العمل المستمرة التي تجعل استراحة منتصف النهار أكثر متعة.

استمتع بالصيف في ذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس

• التفاصيل: يمكن للجميع الاستمتاع بتجربة صيفية استثنائية في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، مع عروض حصرية على تناول الطعام داخل المطاعم عبر تطبيق طلبات في أكثر من 20 مطعماً، كما يمكن للمتسوقين إنفاق 250 درهماً أو أكثر في أي من مطاعم "بافيليون" للدخول في سحب أسبوعي للفوز بتجربة تناول طعام فاخرة بقيمة 2500 درهم. كما سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بمبلغ 50000 درهم عبر خمسة سحوبات في إطار عرض "تيكت" الصيفي.

برنامج فيزا للمجوهرات خلال مفاجآت صيف دبي 2025

• التاريخ: حتى 30 أغسطس

• المكان: المتاجر المشاركة الأعضاء في مجموعة دبي للمجوهرات

• التفاصيل: تتعاون مجموعة دبي للمجوهرات مع فيزا لإطلاق حملة حصرية خلال مفاجآت صيف دبي لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من فيزا. وتشمل أبرز العروض الاسترداد النقدي الفوري على مشتريات مجوهرات الألماس واللؤلؤ، بالإضافة إلى سحب للفوز بقسائم مجوهرات بقيمة 175000 درهم، حيث يحصل 50 فائزاً على قسيمة بقيمة 3500 درهم لكل منهم.

تسوق واربح وانطلق مع مفاجآت صيف دبي 2025

• التاريخ: حتى 31 أغسطس

• المكان: دبي فستيفال بلازا

• التفاصيل: يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر الحصول على فرصة الفوز بواحدة من 6 سيارات دفع رباعي جديدة كلياً، أو أن يكونوا من بين 20 فائزاً بجوائز نقدية بقيمة 5000 درهم لكل منهم.

سوق رايب الصيفي

• التاريخ: عطلات نهاية الأسبوع ابتداءً من 27 يونيو

• المكان: تاون سنتر جميرا، ووستن دبي الميناء السياحي، وتايمز سكوير سنتر

• التفاصيل: ينتقل سوق رايب إلى مساحة داخلية خلال أشهر الصيف، حيث يمكن للجميع الهروب من حرارة الصيف والاستمتاع بتجربة تسوق مريحة خلال عطلات نهاية الأسبوع في مجموعة من الوجهات الشهيرة في مختلف أنحاء دبي، بما في ذلك تاون سنتر جميرا، ووستن دبي الميناء السياحي، وتايمز سكوير سنتر. ويُقام السوق أسبوعياً بمشاركة أكثر من 100 شركة صغيرة ومتوسطة، إلى جانب المزارعين، وأكشاك الطعام الموسمية، والأنشطة، وورش العمل، وغيرها.

وتُقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.