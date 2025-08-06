90 % خصومات مع التخفيضات النهائية الكبرى من مفاجآت صيف دبي 2025

تستعد مفاجآت صيف دبي 2025 لاختتام دورتها الأقوى على الإطلاق بعطلة نهاية أسبوع غير مسبوقة من التخفيضات الضخمة، من خلال فعالية التسوق الصيفي المخصصة لـ«التخفيضات النهائية الكبرى»، حيث يقدم أكثر من 1500 متجر في أنحاء المدينة خصومات تصل إلى 90% على أكثر من 500 علامة تجارية عالمية، خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 8 إلى 10 أغسطس.

وللباحثين عن الصفقات الرائعة من العلامات التجارية الشهيرة، أو مستلزمات العودة إلى المدرسة، أو أحدث الأجهزة الإلكترونية، أو تجديد خزانة الملابس، توفر التخفيضات النهائية الكبرى من مفاجآت صيف دبي فرصة لا تفوت، للاستفادة من العروض الضخمة، والتخفيضات الإضافية على الأزياء ومنتجات التجميل والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية والمجوهرات ومتطلبات الأطفال. وتمثل هذه الفعالية آخر فرصة، للاستفادة من التخفيضات الاستثنائية قبل انطلاق موسم عروض العودة إلى المدارس، ضمن مفاجآت صيف دبي.

المتاجر والعلامات التجارية المشاركة

تشارك في فعالية التخفيضات النهائية الكبرى أبرز مراكز التسوق والوجهات التجارية في دبي، بما في ذلك: مركز برجمان وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف وسيتي ووك ودبي فستيفال سيتي مول ودبي هيلز مول ودبي مول ودبي أوتلت مول وفستيفال بلازا وابن بطوطة مول ومول الإمارات وميركاتو وند الشبا مول ونخيل مول وذا أوتلت فيليدج ووافي، وغيرها.

عروض الأزياء

من الملابس اليومية إلى منتجات أشهر المصممين تقدم التخفيضات النهائية الكبرى خصومات ضخمة في أبرز وجهات الموضة في المدينة، مع عروض مميزة مثل «اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً»، و«اشترِ ثلاثة واحصل على اثنين مجاناً»، وتشمل العروض تشكيلات الموسم الجديد من العلامات البارزة مثل: أول سينتس، وأمريكان إيغل أوتفترز، وبلومينغديلز، وديزل، وإتش آند إم، وهارفي نيكلز، وهيوغو بوس، ولاكوست، وليه بنجامينز، ومانغو، ونكست، وأوكلي، وسوبر دراي، وتيزينيس، وتِد بيكر، أما محبو الملابس الرياضية والأزياء المريحة فتنتظرهم عروض مميزة من علامات شهيرة مثل: أديداس، وبيوند ذا بايك، وفوت لوكر، وبوما، وريبوك، وريب كيرل، وأندر آرمر. ومن الحقائب العصرية إلى الأحذية اليومية تشمل التخفيضات أيضاً أبرز علامات الأحذية والإكسسوارات مثل: أكسيسورايز، وكلاركس، وكوتش، وإيكو، وجيوكس، ونيو بالانس، وستيف مادن.

عروض مميزة على مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة

يمكن للجميع التألق هذا الموسم مع خصومات تصل إلى 90% على العطور ومستحضرات العناية بالبشرة والعناية بالشعر والمكياج من أبرز العلامات العالمية والإقليمية في عالم الجمال. ويعد هذا الوقت مثالياً لتجديد مجموعات مستحضرات التجميل والعطور استعداداً للموسم الجديد، سواء للباحثين عن المنتجات الأكثر مبيعاً أو الكلاسيكيات المفضلة، بفضل التخفيضات التي تقدمها العلامات الرائدة مثل أريج، وأفيدا، وباث آند بودي ووركس، وبوتس، وكلينيك، وإيليميس، وكيلز، وكيكو ميلانو، وماك، وواتسونز، وإيف روشيه.

الأثاث و مستلزمات المنزل

توفر التخفيضات النهائية الكبرى عروضاً مميزة للراغبين في تجديد أثاث منزلهم هذا الصيف، تشمل عرض «اشترِ اثنين واحصل على الثالث مجاناً»، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى 75% على الأثاث والديكور والمستلزمات الأساسية. وتشمل العلامات المشاركة المفضلة: إيس، وآرت أوف ليفينغ، وبلومينغديلز هوم، وكريت أند باريل، وفلاينغ تايغر، وهوم سنتر، وهومز آر أص، وجاشانمال، ومود، وعتق هوم، وسيدار الإمارات، وذا وايت كومباني، وذا رِد كاربت، وذا وَن، وويسترن فيرنتشر.

منتجات الأطفال والصغار

من عروض «اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجاناً» على الملابس، إلى تخفيضات تصل إلى 70% على مستلزمات العودة إلى المدرسة توفر التخفيضات النهائية الكبرى كل ما يحتاجه المتسوقون الصغار. وتشمل العلامات المشاركة: كارترز، وديزني، وجو سبورت، ولاكي كيدز، وماماز آند باباز، ومونسون تشيلدرن، وماذركير، وبيتي باتو.

عروض تقنية لا تُفوت

توفر التخفيضات النهائية الكبرى خصومات على الأجهزة الإلكترونية في متاجر مثل: إي سيتي، جيكاي، هارمان هاوس، وفيرجن ميغاستور، كما ينضم كارفور إلى قائمة المشاركين بعروض كبرى على الإلكترونيات والمستلزمات المنزلية، بالإضافة إلى نقاط SHARE مضاعفة وفرص للفوز بمشتريات بقالة مجانية لمدة عام عند الإنفاق على منتجات مختارة.

سحوبات مذهلة

ويمكن لعشاق التسوق الاستفادة من عروض التجزئة، التي تنتشر في مختلف أنحاء المدينة، خلال فصل الصيف، بما في ذلك الصفقات اليومية، وتسوق وامسح واربح، واربحوا جوائز كبرى هذا الصيف مع سكاي واردز طيران الإمارات، ومفاجآت صيف دبي في سيتي سنتر ديرة، وفوياج كلوب في سيتس سنتر مردف، واستعدوا لمفاجآت الصيف المميزة مع ميركاتو. وتشمل أبرز التجارب والعروض الأخرى أنفق واربح سيارة ساوإيست S06 مع دبي اوتلت مول، وأنفق واربح مع وافي سيتي، وتجربة ميسي، ومليونير شير، وتسوقوا واربحوا سيارة بولستار 4 LRSM في دبي فستيفال سيتي مول، وتسوقوا واربحوا نقاط تيكت، وعروض الصيف في سيتي ووك، وابتعد عن حرارة الصيف في ذا بيتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، وتسوق واربح وانطلق في مفاجآت صيف دبي 2025، وسوق رايب، وأسواق الصيف الداخلية.

وتواصل سحوبات مفاجآت صيف دبي 2025 تقديم أكبر جوائز الموسم على الإطلاق حتى 31 أغسطس، حيث تقدم سحوبات مجموعة مراكز التسوق في دبي تسع سيارات جديدة، فيما تقدم سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات 30 سبيكة ذهبية إلى 30 فائزاً من سعداء الحظ، ويقدم برنامج فيزا للمجوهرات في مفاجآت صيف دبي 2025 قسائم مجوهرات بقيمة إجمالية تبلغ 175000 درهم إلى 50 فائزاً.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، وe&، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.