مفاجآت صيف دبي تطلق عرض الصفقات اليومية بخصومات استثنائية

أطلقت مفاجآت صيف دبي 2025 تجربة تسوق استثنائية خلال موسم تخفيضات صيف دبي الكبرى مع عودة الصفقات اليومية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 18 يوليو وحتى 7 أغسطس، حيث تقدم أبرز العلامات التجارية خصومات مذهلة لمدة يوم واحد فقط في جميع فروعها من الساعة 10 صباحاً وحتى نفاد الكمية.

ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض حصرية وتخفيضات مذهلة تصل إلى 90% لفترة محدودة على العلامات التجارية المفضلة في مجالات الأزياء، والجمال، والأجهزة الإلكترونية، والأدوات المنزلية، وغيرها.

وسيتم الكشف عن كل مفاجأة قبل 24 ساعة فقط من انطلاقها على موقع مفاجآت صيف دبي الإلكتروني وعبر حساب DubaiFestivals@ على إنستجرام وتيك توك.

صفقات يومية

تقدم أودورا، وجهة العطور المفضلة لدى الجميع، أولى الصفقات اليومية خلال مفاجآت صيف دبي اليوم السبت، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90% في متجرها داخل سيتي سنتر مردف، مما يشكل فرصة مثالية لشراء العطور الفاخرة بأفضل الأسعار.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 بدعم من الرعاة الرئيسيين: بنك دبي التجاري، ومراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات.

وتقام مفاجآت صيف دبي 2025 في دورتها 28 من 27 يونيو وحتى 31 أغسطس، لتسلط الضوء على فصل الصيف باعتباره من أفضل الأوقات للاستمتاع بكل ما تقدمه المدينة.

عروض متميزة

وتنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام الدورة الأكبر والأكثر تميزاً من المفاجآت، والتي تقدم صيفاً ممتعاً للجميع، مع آلاف الأنشطة والعروض الممتعة على مدى 66 يوماً متواصلة. وللمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ مفاجآت صيف دبي، سيقدم قطاع التجزئة ثلاث تجارب متنوعة من التسوق وعلى فترات وهي عروض عطلة الصيف من 27 يونيو وحتى 17 يوليو، وتخفيضات صيف دبي الكبرى من 18 يوليو وحتى 10 أغسطس، والعودة إلى المدارس من 11 وحتى 31 أغسطس، حيث تشمل كل فترة إطلاق عروض ترويجية حصرية وجديدة كلياً، ومكافآت لا حصر لها، وفعاليات مميزة داخل مراكز التسوق، وسحوبات كبرى، وتخفيضات مذهلة، ومأكولات شهية، وضيافة عالمية المستوى، وترفيه عائلي، مع جدول فعاليات حافل يشمل مزيجاً من التجارب الجديدة التي لا ينبغي تفويتها، بالإضافة إلى عودة الفعاليات المفضلة والتي تناسب جميع الأذواق والميزانيات. وتقدم مفاجآت صيف دبي 2025 لحظات لا تنسى للجميع، بما في ذلك العائلات، والأصدقاء، والأزواج، والسكان، والزوار.