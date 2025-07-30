الإمارات بين أكبر 20 عالمياً في سباق الذكاء الاصطناعي

حلت دولة الإمارات، ضمن قائمة الدول الـ20 الأكثر احتضاناً للمواهب في مجال الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر التنافسية العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن المنتدى المالي الدولي بالتعاون مع مؤسسة الأبحاث العلمية «ديب نوليدج».

وحسب التقرير تستحوذ الإمارات على 0.7% من إجمالي المواهب العالمية في الذكاء الاصطناعي، لتأتي الإمارات في المركز السادس عشر عالمياً في قائمة العشرين الكبار.

وجاءت السعودية في المركز التاسع عشر عالمياً بـ 0.4%.

وتؤكد هذه الأرقام الصعود السريع للإمارات كلاعب مؤثر في تطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً، وتعكس التزام المنطقة الأوسع بالتحول إلى مراكز عالمية للابتكار التكنولوجي.

ويعد مؤشر التنافسية العالمي للذكاء الاصطناعي مبادرة مشتركة بين المنتدى المالي الدولي (IFF) ومجموعة المعرفة العميقة (Deep Knowledge Group - DKG).

يذكر أن المنتدى المالي الدولي (IFF) هو هيئة غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 2003 بمبادرة من دول مجموعة العشرين (G20) ومؤسسات دولية رائدة، بما في ذلك الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF).

أما مجموعة المعرفة العميقة (DKG) فهي مركز أبحاث عالمي يركز على الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الصحة، والابتكار في الصناعات المتقدمة.

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