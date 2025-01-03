توقع نعيم يزبك، المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات تسارع نمو الذكاء الاصطناعي في الإمارات 2025 مع 5 تطورات ضمن القطاع سيشهدها المقيمون في أنحاء الدولة العام الحالي بحسب موقع «إيدج ميدل إيست».

وأوضح أنه بحلول عام 2025، سيصبح دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الإمارات أعمق من أي وقت مضى، نتيجة التزام الدولة بالريادة العالمية في التحول والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، بل وفي طليعة هذه الثورة العالمية. وسيستمر الذكاء الاصطناعي في دعم الحلول التقنية في مجالات مثل الرعاية الصحية وعلوم المناخ.

تطور النماذج

وقال نعيم يزبك إن تطورات قدرات التفكير وتنظيم البيانات والتدريب اللاحق للذكاء الاصطناعي ستمكنه من التعامل بفعالية مع المهام المعقدة في مختلف المجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتمويل والخدمات الحكومية في الإمارات، ليصبح أكثر تكاملاً مع الحياة اليومية.

وأشار إلى أنه من الأمثلة المهمة على هذا التقدم في الإمارات نموذج Jais، أول نموذج لغوي كبير باللغة العربية في العالم والذي تم تطويره G42، بالتعاون مع Cerebras Systems وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ليصبح علامة فارقة في الذكاء الاصطناعي العربي وسيتيح هذا النموذج لأكثر من 400 مليون متحدث باللغة العربية استكشاف الإمكانات الرائعة للذكاء الاصطناعي التوليدي، ما يتيح حلولاً أكثر دقة وأكثر مناسبة للثقافة العربية. ويوضح: تقدم مثل هذه النماذج كيف تقود دولة الإمارات الابتكار المحلي مع المساهمة في تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي.

مرافقو الذكاء الاصطناعي

وتابع المدير العام لشركة مايكروسوفت الإمارات: سوف يدعم الذكاء الاصطناعي الأفراد بشكل متزايد في حياتهم اليومية وستواصل الوكالات الحكومية الاتحادية والمحلية في أنحاء الإمارات نشر مرافقي الذكاء الاصطناعي الأفضل والأذكى لتقديم المساعدة في المصالح العامة، من التعليم إلى الرعاية الصحية وما بعد ذلك.

نحن نرى بالفعل مثل هؤلاء المرافقين في العمل في قطاع التعليم في دولة الإمارات، حيث ارتقى مدرس مدعوم بالذكاء الاصطناعي، تم تطويره باستخدام خدمة Azure OpenAI، إلى مستوى مناسب ويساعد الطلاب على تعزيز تعلمهم وفهم الموضوعات المعقدة بشكل أفضل.

مثال رائع آخر هو مساعد الذكاء الاصطناعي TAMM التابع لحكومة أبوظبي والذي تم تصميمه بعناية للتكيف مع احتياجات مواطني الإمارات والمقيمين والزوار والشركات، ويتميز المساعد الذكي بقدرات صوتية محادثة، ما يسمح للمستخدمين بالتفاعل من خلال الأوامر الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية عند البحث عن المساعدة في مختلف الخدمات الحكومية مثل رخصة السيارة، وبطاقة الهوية الإماراتية وتجديد جوازات السفر، إضافة إلى إدارة المعاشات التقاعدية، وتقارير الائتمان ودفع فواتير المرافق.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

كما ستحدث ثورة في مقار الأعمال في عام 2025 من خلال وكلاء الذكاء الاصطناعي، القادرين على أتمتة المهام، وتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات المعقدة. وسيتعامل وكلاء الذكاء الاصطناعي مع قائمة متزايدة من المهام المتكررة، من إدارة رسائل البريد الإلكتروني إلى إنشاء التقارير، ما يسمح للموظفين بالتركيز على العمل ذي القيمة الأعلى.

وفي المشهد التجاري الديناميكي في دولة الإمارات، سيعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على تحويل سير العمل عبر الصناعات مثل الخدمات اللوجستية والخدمات الحكومية والخدمات المالية، ويمكن تخيل وجود وكلاء ذكاء اصطناعي يحلون مشكلات تكنولوجيا المعلومات تلقائياً، أو يديرون اضطرابات سلسلة التوريد، أو ينفذون أوامر المبيعات، كل ذلك تحت إشراف بشري لضمان الموثوقية والأمان. وستؤدي هذه الديمقراطية في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى إطلاق العنان لكفاءات وابتكارات غير مسبوقة في جميع أنحاء القوى العاملة في دولة الإمارات.

وبالنظر إلى البيئة السريعة في الإمارات، والتبني السريع للتكنولوجيا، فإن مرافقي الذكاء الاصطناعي والمساعدين سيصبحون قريباً جزءاً لا يقدر بثمن من حياتنا اليومية. على سبيل المثال، يمكن لهم تقديم ملخصات شخصية للأخبار والطقس، وإبقاء السكان على اطلاع دائم ومستعدين لليوم التالي.

عندما تختار تمكينهم، فإنهم سيساعدون المستخدمين من خلال فهم محتوى الويب والإجابة عن الاستفسارات واقتراح الإجراءات، سواء كنت تبحث عن استثمارات أو تخطط لحدث. ومع مراعاة الخصوصية والأمان في صميم هذه الحلول، سيساعد رفاق الذكاء الاصطناعي سكان دولة الإمارات العربية المتحدة على توفير الوقت والبقاء على اتصال واتخاذ قرارات أكثر ذكاء.

الذكاء المسؤول

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي المسؤول سيظل حجر الزاوية في تطوير الذكاء الاصطناعي في عام 2025 ومع تزايد قوة الذكاء الاصطناعي، يصبح قياس المخاطر وضمان السلامة أمراً بالغ الأهمية. وفي الإمارات، حيث يمتد تبني الذكاء الاصطناعي إلى الخدمات الحكومية والرعاية الصحية والتعليم، فإن الحفاظ على الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي أمر بالغ الأهمية.

ويوجد في الإمارات شركاء يمكنهم إضافة المزيد من التحكم والتخصيص في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويمكن للمسؤولين وضع حواجز أمان داخل هذه الأنظمة الذكية لضمان توافق المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي مع معايير مكان العمل.

الاكتشافات العلمية

وسيستمر الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في البحث العلمي في عام 2025، ويدعم الحلول التقنية في مجالات مثل الرعاية الصحية وعلوم المناخ وعلوم المواد.

من خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديد الأنماط وتوليد الفرضيات ومحاكاة الأنظمة المعقدة، وفي الإمارات تعمل نماذج الذكاء الاصطناعي على تبسيط التقارير الطبية، وتزويد المتخصصين في الرعاية الصحية برؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين رعاية المرضى والكفاءة.

ومن الأمثلة البارزة الأخرى منصة Terra، التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينومية من برنامج الجينوم الإماراتي. من خلال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن للباحثين الكشف عن العلامات الجينية المرتبطة بأمراض مختلفة، ما يؤدي إلى تطوير علاجات مستهدفة وتدابير وقائية.

وبالنظر إلى عام 2025 والأعوام القادمة، فإن رؤية دولة الإمارات للمستقبل واضحة، وهي أن تصبح رائدة عالمية في الذكاء الاصطناعي ونموذجاً تحتذيه الدول الأخرى. ومع وضع الذكاء الاصطناعي في قلب أجندتها الاستراتيجية، تعمل الإمارات على بناء مجتمع أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة. ومع استمرار الدولة في تبني هذه التقنيات الناشئة، فإن فرص النمو والابتكار والتأثير المجتمعي ستتضاعف.